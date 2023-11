Bahnstrecke zwischen Köln und Frankfurt tagelang gesperrt – auch Düsseldorf betroffen

Die Baustellen der Bahn in Nordrhein-Westfalen werden einfach nicht weniger. So kommt in den kommenden Wochen noch eine weitere Großbaustelle hinzu. Das bedeutet für viele Bahnreisende erneut massive Einschränkungen.

So werden auf der Strecke zwischen Köln und Frankfurt ab dem 22. November umfangreiche Modernisierungs- und Instandhaltungsarbeiten durchgeführt. Bis zum 6. Dezember sollen die Arbeiten andauern. Für die Dauer der Arbeiten wird die Schnellfahrstrecke zwischen Köln Hauptbahnhof und Frankfurt Flughafen für einige Tage komplett dicht gemacht. Mitunter sind einige ICE dann bis zu 80 Minuten länger auf der Strecke.

Das ist die Schnellfahrstrecke zwischen Köln Hauptbahnhof und Frankfurt Flughafen

Seit 2002 existiert die Schnellfahrstrecke zwischen dem Kölner Hauptbahnhof und dem Frankfurter Flughafen. Dort können die ICE, die ausschließlich auf dieser Strecke verkehren, bis zu 300 Stundenkilometer schnell fahren. So sind beide Haltestellen nur gut eine Stunde Fahrtzeit voneinander entfernt. Im Gegensatz zur alten Verbindung auf der linken Rheinseite ist die Fahrtzeit um eine Stunde schneller.

Schnellfahrstrecke zwischen Köln Hauptbahnhof und Frankfurt Flughafen gesperrt

Von Samstag, 25. November, 1 Uhr bis Samstag, 2. Dezember, 3 Uhr, wird die Strecke dicht gemacht. Viele ICE werden daher umgeleitet und sind deutlich länger unterwegs. So sollen die Schnellzüge über das Rheintal fahren. Somit entfallen die Haltestellen in Siegburg/Bonn, Montabaur und Limburg Süd. Ein Ersatzverkehr wird eingerichtet, der an allen Haltestellen zwischen Köln Hauptbahnhof und Frankfurt Flughafen verkehrt, wo sonst auch die ICE halten.

Allerdings empfiehlt die Bahn, dass Reisende von Siegburg/Bonn aus mit dem Nahverkehr zum Kölner Hauptbahnhof fahren sollen. Auch Reisende zwischen Limburg und Frankfurt sollten mit dem Nahverkehr besser zum Frankfurter Hauptbahnhof und vor dort aus weiter fahren.

Diese Strecken sind von der Sperrung der Schnellfahrstrecke Köln – Rhein/Main betroffen

ICE-Linie Dortmund/Essen–Köln–Frankfurt–Nürnberg–München In den Morgen- und Abendstunden kommt es hier zu Ausfällen. Ansonsten werden die Züge umgeleitet, dadurch verlängert sich die Fahrtdauer bis zu 80 Minuten. Kommen die Züge von Norden zum Frankfurter Flughafen, ist die Abfahrt früher. Kommen die Züge aus dem Süden, soll die Ankunft planmäßig verlaufen.

ICE-Linie Hamburg–Bremen–Köln–Frankfurt Flughafen–Stuttgart–München und ICE-Linie Hamburg–Bremen–Köln–Frankfurt Flughafen–Mannheim–Basel Zwischen Köln und Mannheim fahren die Züge über die Rheinstrecke. Dabei entfallen die Haltepunkte Siegburg/Bonn (nicht bei allen Zügen) und Frankfurt Flughafen. Ersatzweise wird am Hauptbahnhof Bonn und Mainz gehalten. Dafür dauert die Fahrt 60 Minuten länger. Die Züge fahren zwar früher ab, kommen aber auch später an.

ICE-Linie Dortmund–Düsseldorf–Frankfurt Flughafen–Stuttgart–München : Zwischen Düsseldorf und dem Frankfurter Flughafen bzw. zwischen Dortmund und dem Frankfurter Flughafen entfallen die Züge.

: ICE-Linie Frankfurt–Köln–Amsterdam : Zwischen Köln und Frankfurt fallen viele der Züge aus. Es gibt jedoch Ausnahmen. Die Linien ICE 158/159 und ICE 250/251 verkehren mit 60 Minuten längerer Fahrtzeit. Sie fahren früher ab und kommen später an, wegen diverser Umleitungen. Auf der Schnellfahrstrecke entfallen sämtliche Haltestellen. Durch die Umleitung entfallen die Haltestellen Düsseldorf, Duisburg, Oberhausen und Arnhem. Stattdessen halten die Züge in Mönchengladbach und S‘-Hertogenbosch.

: ICE-Linie Frankfurt–Köln–Brüssel: Zwischen Köln und Frankfurt entfällt die Hälfte der Züge. Die übrigen Züge brauchen ca. 80 Minuten länger, fahren früher ab und kommen später an. Auf der Schnellfahrstrecke entfallen alle Haltepunkte.



Diese Linien entfallen komplett wegen der Sperrung der Schnellfahrstrecke Köln – Rhein/Main

ICE-Linie (Dortmund)–Köln–Siegburg/Bonn–Montabaur–Limburg Süd–Frankfurt Flughafen–Frankfurt Hauptbahnhof

ICE 712/711 / ICE 710/713 Köln–Wiesbaden–Mainz–Stuttgart

ICE 1120, 1121 und 1123 München–Nürnberg–Frankfurt Flughafen–Köln–Düsseldorf

Diese Arbeiten werden während der Sperrung der Schnellfahrstrecke vorgenommen

Die Bahn wird verschiedene Maßnahmen auf der Strecke durchführen. So sollen unter anderem Weichen und Gleise zwischen Idstein und Willroth erneuert werden. Gleichzeitig sollen auch Tunnelarbeiten zwischen Breckenheim und Idstein stattfinden. Bei Breckenheim sollen dann auch gleich Lärmschutzelemente ausgebessert und bei Bedarf erneuert werden. Ein Teil der Arbeiten beginnt bereits vom 22. bis zum 24. November. Nach der Sperrung wird vom 2. bis zum 6. Dezember ebenfalls an einigen Orten weitergearbeitet. Dies soll aber vor allem nachts geschehen und in den Zeiten, in denen weniger Züge unterwegs sind.

Reisende sollten in jedem Fall die Fahrpläne über die App oder an den Aushängen in den Bahnhöfen im Blick behalten. Zudem kommen noch weitere Baustellen in Nordrhein-Westfalen hinzu. So gibt es ab dem 9. November zwischen Aachen und Stolberg eine weitere Baustelle, ab dem 25. November werden auf der Strecke Leverkusen-Wuppertal-Hagen neue Gleise verlegt.