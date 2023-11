Köln: Deutzer Brücke wird an den Adventssamstagen gesperrt – aus diesem Grund

Am Sonntag, den 3. Dezember, ist der erste Advent. Erfahrungsgemäß geht damit am Samstag zuvor das Weihnachtsgeschäft in die heiße Phase. Dafür hat die Stadt Köln bereits Vorkehrung getroffen.

Denn die Deutzer Brücke soll an allen vier Adventssamstagen in Richtung Heumarkt von 11 bis 18 Uhr für Autos gesperrt werden. Somit sollen Einsatzfahrzeuge, der Linienverkehr und Taxen besser in die Innenstadt gelangen. Daher ist die Sperrung auch nur einseitig, denn wenn ihr nach Deutz möchtet, ist die Strecke ohne Einschränkungen freigegeben.

Weitere Zufahrtswege in der Innenstadt werden gesperrt

Doch es gibt weitere Sperrungen und Einschränkungen in Köln. Neben der Deutzer Brücke zum Heumarkt werden auch die Markmannsgasse unmittelbar am Heumarkt selbst sowie die Zufahrt zum Rheinufer und zum Parkhaus Heumarkt täglich von 10 bis 22 Uhr gesperrt. Lediglich Radfahrer sind von der Regelung ausgenommen.

Die Stadt erwartet in der Adventszeit täglich bis zu 200 Reisebusse aus den angrenzenden Ländern sowie aus Großbritannien. Eine eigens eingeführte Busspur hatte in den vergangenen Jahren nicht die erhoffte Entlastung gebracht. Ob die Maßnahmen aber für weniger Stress in der Innenstadt sorgen oder die Menschen, die in die Stadt wollen, sogar noch gehetzter sind wegen der Umstellungen und Einschränkungen, bleibt abzuwarten.