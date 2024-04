Aprilwetter in NRW: Winter adé, Sonne und Wärme am Wochenende!

Der April zeigt sich in Nordrhein-Westfalen von seiner wechselhaften Seite. Mit Schauern, Graupel und sogar Schnee in Hochlagen präsentiert sich der Monat alles andere als frühlingshaft. Doch pünktlich zum Wochenende kehrt der Sonnenschein zurück und bringt endlich wärmere Temperaturen mit sich.

Winterlicher Mittwoch mit Schnee und Graupel

Am heutigen Mittwoch müssen sich die Menschen in NRW allerdings noch auf einen winterlichen Tag einstellen. Schauer, in Hochlagen sogar Schnee und vereinzelt Graupelgewitter sind angesagt. Der Himmel bleibt wechselnd bis stark bewölkt und die Temperaturen erreichen lediglich 6 bis 10 Grad. In der Nacht kühlt es in Bodennähe sogar bis unter den Gefrierpunkt ab.

Ähnliches Wetter am Donnerstag

Auch der Donnerstag bringt keine nennenswerte Besserung. Bei maximal 8 bis 11 Grad erwarten die Meteorologen weiterhin Schauer, vereinzelt kurze Gewitter und teils Graupel. Im Bergland kann es weiterhin zu Schneeflocken kommen.

Sonniges und warmes Wochenende

Doch endlich Licht am Ende des Tunnels: Pünktlich zum Wochenende wendet sich das Blatt. Am Freitag steigen die Temperaturen auf 11 bis 14 Grad und am Samstag sogar auf bis zu 16 bis 20 Grad. Dazu gibt es an beiden Tagen zwar vereinzelt Regen oder kurze Schauer, der Sonnenschein dominiert jedoch das Wettergeschehen.

Perfektes Wetter für Frühlingsausflüge in NRW

Das endlich warme und sonnige Wetter am Wochenende lädt zu ausgedehnten Spaziergängen, Fahrradtouren oder gemütlichen Picknicks im Freien ein. Was man bei schönem Frühlingswetter in NRW unternehmen kann, erfahrt ihr hier: