Tokio Hotel kommen 2025 nach Köln: Alle Infos zum Auftritt im Palladium

Diese Nachricht dürfte für Freudenschreie bei den Anhängern von Tokio Hotel gesorgt haben: Wie die Gruppe auf ihrem Instagram-Account mitteilt, wird sie 2025 auf große Europatour gehen. In mehr als zwölf Ländern werden die Kaulitzbrüder dann zusammen mit ihren Band-Kameraden auf der Bühne.

Selbstverständlich darf auch der ein oder andere Zwischenstopp in Deutschland nicht fehlen. In NRW werden die Rocker in Köln zu sehen sein. Wir haben die wichtigsten Informationen zum Auftritt für euch im Überblick.

Wann und wo findet das Konzert von Tokio Hotel 2025 in Köln statt?

Wie Tokio Hotel bei Instagram angekündigt hat, findet der Auftritt der Band am 7. März 2025 statt. Dabei wird die Boygroup ihr Konzert in der Kölner Veranstaltungshalle Palladium halten.

Ein Beitrag geteilt von Tokio Hotel (@tokiohotel)

Tokio Hotel 2025 in Köln: Wie sieht der Zeitplan aus?

Der Ablauf für das Konzert von Tokio Hotel in Köln am 7. März sieht wie folgt aus:

Einlass : tba

: tba Auftritt Tokio Hotel: 20 Uhr

Tokio Hotel 2025 live in Köln: Gibt es noch Tickets?

Wer sich den Auftritt von Tokio Hotel in Köln nicht entgehen lassen will, kann sich ab sofort Tickets für das Konzert im exklusiven Vorverkauf bei Eventim sichern.

Die Preise für die Eintrittskarten starten bei 69,30 Euro. Ab Donnerstag (7. Dezember) um 15 Uhr sind die Tickets dann auch im allgemeinen Vorverkauf erhältlich.

Wie viele Zuschauer sind beim Tokio Hotel Konzert 2025 in Köln dabei?

Das Palladium in Köln hat eine Fläche von 5000 bis 3500 Quadratmeter. Von den Machern des Kölner E-Werks 1998 gegründet, fasst die Halle bis zu 4000 Zuschauer. Da die Halle im Vergleich zu den sonstigen Arenen eher klein ausfällt, solltet ihr bei den Tickets daher besser noch zugreifen, solange sie erhältlich sind. Bei dem Beliebtheitsgrad der Band ist es gut möglich, dass das Konzert restlos ausverkauft sein wird.