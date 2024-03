Osterfeuer 2024 in Köln: 5 Orte fürs christliche Flammen-Spektakel

Sie sind ein symbolisches Ritual, um die Wiederauferstehung von Jesus zu zelebrieren: die Osterfeuer. Gleichzeitig soll mit dem Feuer auch der Winter verabschiedet und der Frühling eingeläutet werden. Traditionell finden Osterfeuer vermehrt in ländlichen Regionen statt. Doch auch in Köln gibt es einige Orte in der City, an denen es an Ostern lichterloh brennt. Wir zeigen euch die besten Spots und Termine für Osterfeuer 2024.

Osterfeuer 2024 in Köln: Das sind die Termine und Locations

Johanneskirche in Klettenberg

In der evangelischen Johanneskirche in Klettenberg geht es richtig religiös zur Sache: Während der besinnlichen Osternacht von Karsamstag auf Ostersonntag zelebriert Pfarrerin Susanne Beuth mit euch die Tauferinnerung, bevor das Feuer entfacht wird. Sobald es brennt, wird auch zum Umtrunk geladen.

Wo: Johanneskirche, Nonnenwerthstraße 78, 50937 Köln

Wann: 30. April 2024, ab 22 Uhr

Brauwelt Kalk

In der Brauwelt der Kölschmarke Sünner geht es zünftig zu: Zwischen Karsamstag und Ostermontag erwartet euch hier ein großes Oster-Happening – Eiersuche und Kinderschminken inklusive. Auch ein Osterfeuer findet auf dem Gelände in Köln-Kalk auf der Schäl Sick statt: am Sonntag um 18 Uhr. Begleitet wird das Feuer von Live-Musik. Stockbrot, Grillgut und frisch gezapftes Kölsch runden das Osterfest ab.

Wo: Kalker Hauptstraße 260, 51103 Köln

Wann: 31. März 2024, ab 18 Uhr

Lutherkirche in der Südstadt

Dieses Event ist nur etwas für echte Frühaufsteher: Der Ostergottesdienst am Sonntag beginnt bereits um 5 Uhr morgens. Anschließend geht es zum morgendlichen Osterfeuer mit Musik sowie zum Osterfrühstück.

Wo: Martin-Luther-Platz 4, 50677 Köln, Deutschland

Wann: 31. März 2024, ab 5 Uhr

Christuskirche im Belgischen Viertel

An Karsamstag findet in der Christuskirche im Herzen des Belgischen Viertels um 23 Uhr eine Ostermesse statt, zu der jeder willkommen ist. Anschließend könnt ihr den Abend noch beim Osterfeuer mit Musik ausklingen lassen.

Wo: Dorothee-Sölle-Platz 1, 50672 Köln

Wann: 30. März 2024, 23 Uhr

Stephanuskirche in Niehl-Riehl

Andersherum ist der Ablauf bei der Ökumenischen Osternacht in der Stephanuskirche in Niehl-Riehl: Hier werden ab 21 Uhr zunächst die Osterkerzen geweiht. Im Anschluss wird dann das Osterfeuer entfacht. Erst am späten Abend findet dann noch ein nächtlicher Ostergottesdienst statt, an dem jeder teilnehmen darf.

Wo: Brehmstraße 6, 50735 Köln

Wann: 30. März 2024, 21 Uhr

