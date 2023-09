Olivia Rodrigo 2024 live in Köln: Zeitplan, Einlass, Tickets – alle Infos zum Konzert

Mit Olivia Rodrigo kommt ein echtes Multitalent auf Tournee nach Deutschland. Die 20-Jährige US-Amerikanerin aus dem Bundesstaat Kalifornien hat bereits in ihrem jungen Alter eine steile Karriere als Schauspielerin und Musikerin hingelegt. Bekannt ist sie aus mehreren TV-Serien, unter anderem einer Adaption des berühmten „High School Musical“.

2021 veröffentlichte Rodrigo, deren Wurzeln mütterlicherseits deutsch-irisch und väterlicherseits philippinisch-amerikanisch sind, ihr Debütalbum „Sour“, am 8. September 2023 folgte das zweite Album „Guts“. Nun kommt die Sängerin im Sommer 2024 nach Köln. Wir haben alle Infos für euch!

Olivia Rodrigo in Köln 2024: Wo findet das Konzert statt?

Das Konzert im Rahmen der „Guts World Tour“ findet in Köln in der Lanxess Arena statt. Neben Köln tritt Olivia Rodrigo noch in Berlin, Hamburg, Frankfurt und München auf.

Wann tritt Olivia Rodrigo 2024 in Köln auf?

Die Show von Olivia Rodrigo in Köln findet am Mittwoch, den 12. Juni 2024, statt. Die Tour startet bereits im Februar in den USA, führt dann über England nach Europa und endet schließlich im August 2024 in Los Angeles.

Olivia Rodrigo 2024 in Köln: Wie ist der Zeitplan?

Der Ablauf für das Olivia-Rodrigo-Konzert in Köln am 12. Juni 2024 sieht wie folgt aus:

Einlass : tba

: tba Support Rémi Wolf : tba

: tba Konzertbeginn Olivia Rodrigo: tba

Olivia Rodrigo 2024 in Köln: Gibt es noch Tickets?

Der offizielle Ticketverkauf beginnt ab dem 21. September 2023. Allerdings werden alle Fans und Interessierten gebeten, sich vorher auf der Webseite der Sängerin zu registrieren. Auch die Ticketseiten bieten Registrierungen an. Damit sollen Bots blockiert und gesichert werden, dass echte Fans überhaupt an Tickets kommen. Die Registrierung läuft seit dem 13. September.

Bis zum 17. September um 23 Uhr habt ihr Zeit, euch zu registrieren. Danach werden alle registrierten Fans nach dem Zufallsprinzip ausgewählt und bekommen einen Code, mit dem sie dann ab Donnerstag, den 21. September, am Vorverkauf teilnehmen können. Weil zuletzt bei stark nachgefragten Konzerten immer mehr Fans das Nachsehen hatten und viel Frustration das Ergebnis war, soll mit Hilfe des Registrierungsverfahrens vorgebeugt werden, dass zu viele Karten am Ende teuer weiterverkauft werden und viele Fans leer ausgehen.

Olivia Rodrigo 2024 in Köln: Wie viele Zuschauer sind dabei?

Die Lanxess Arena fasst bei Live-Konzerten bis zu 20.000 Zuschauer. Da es das einzige Konzert von Olivia Rodrigo in Nordrhein-Westfalen ist, darf man davon ausgehen, dass die Arena bis auf den letzten Platz gefüllt sein wird.

Konzert von Olivia Rodrigo 2024: Wie komme ich mit dem ÖPNV zur Lanxess Arena?

Wollt ihr mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen, habt ihr eine Reihe von Haltestellen in unmittelbarer Nähe der Lanxess Arena. So könnt ihr zwischen den Haltestellen Bahnhof Köln Deutz/Messe, Bahnhof Deutz/Lanxess Arena und Deutz Technische Hochschule wählen. Folgende Linien fahren die Haltestellen an:

Straßenbahn: 1, 3, 4 und 9

Bus: 150, 153, 156, 250 und 260

S-Bahn: S 6, S 11, S 12, S 13

Die Liniennetzpläne könnt ihr euch hier anschauen.

Lanxess Arena in Köln: Wo kann ich mit dem Auto parken?

Wer hingegen lieber mit dem eigenen Auto kommen möchte, folgt am besten den Hinweisschildern Lanxess Arena und Koelnmesse. Auch liegt der Deutzer Bahnhof in unmittelbarer Nähe zur Arena. Parkmöglichkeiten an der Lanxess Arena gibt es in ausreichender Menge – und sie sind ausgeschildert. Auch Parkhäuser sind in unmittelbarer Nähe zu finden. Diese findet ihr hier.

Kommt ihr aus Richtung Olpe/Siegen, fahrt von der A4 bzw. Stadtautobahn B55 in Richtung Köln-Zentrum bis zur Abfahrt Lanxess Arena und folgt dann den Schildern.

Kommt ihr aus Frankfurt, fahrt die A3 bis Autobahndreieck Heumar und wechselt dort auf die A4 in Richtung Aachen bis zum Autobahnkreuz Gremberg. Von dort geht es dann auf die A559 in Richtung Köln-Deutz bis zum Autobahnende.

Kommt ihr aus Bonn oder vom Flughafen, fahrt die A559 in Richtung Köln-Zentrum, -Deutz bis zum Autobahnende. Aus Aachen und Koblenz fahrt ihr am Autobahnkreuz Köln-West auf die A4 in Richtung Olpe, Frankfurt bis zum Autobahnkreuz Gremberg. Dort dann auf die A559 in Richtung Köln-Deutz bis zum Autobahnende.

Seid ihr aus Krefeld bzw. Neuss, nutzt die A57 bis Autobahnende und wechselt dann auf die B55 in Richtung Zoobrücke, Autobahnkreuz Köln-Ost, bis ihr die Abfahrt Lanxess Arena seht.

Alle weiteren Infos zu Konzerten und Events in Köln findet ihr hier.