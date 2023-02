Neueröffnungen in Köln 2023: Schwedische Café-Kette zieht in die Südstadt

Welche Stores kommen nach Köln, welche neuen Restaurants, Cafés und Clubs eröffnen in der NRW-Landeshauptstadt? Die ersten Highlights verraten wir euch hier.

Neueröffnung in Köln 2023: Espresso House in der Südstadt

Gastro-Zuwachs in der Südstadt! Dort, wo einst die Apotheke „Zum goldenen Horn“ stand und Kunden mit Medikamenten versorgte, wird schon bald feinster schwedischer Kaffee geschlürft. Die Apotheke ist mittlerweile auf die gegenüber liegende Straßenseite gezogen. Das alte Ladenlokal in der Bonner Straße 22 stand lange Zeit leer. Die skandinavische Kaffeekette Espresso House soll hier bald einziehen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von RECUP/REBOWL-Mehrwegsystem (@recup2go)

Die Betreiber suchen schon jetzt fleißig nach Mitarbeitern: Schichtleiter, Barista und eine Manager-Assistenz werden angeheuert. Wann genau das Espresso House in der Bonner Straße seine Pforten öffnet, steht noch nicht fest. Den Stellenanzeigen auf der Internetseite des Unternehmens zufolge könnte es allerdings noch etwas dauern, bis das Café in Köln eröffnet. Die Positionen sind für Ende des Jahres 2023 ausgeschrieben. In NRW gibt es bislang nur eine Espresso-House-Filiale in Bielefeld.

Adresse: Bonner Straße 22, 50677 Köln