Matratzen-Gigant erobert Kölner City – hier steht die erste Filiale Deutschlands

14. November 2023

"Erst Kölle Alaaf, dann guter Schlaf": So begrüßt Emma Matratzen seine Kunden in den neu eröffneten Shop in Köln. Es ist das erste stationäre Geschäft in Deutschland.