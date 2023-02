Köln: Hier entsteht die kleinste Aldi-Filiale der Stadt

Mit zahlreichen Graffitis und Schmierereien sieht das Kachel-Eckhaus im Kölner Stadtteil Ehrenfeld nicht gerade einladend aus. Zuvor befand sich in dem Gebäude eine Niederlassung von Matratzen Concord. Doch seitdem der Matratzen-Händler auszog, stand das Gebäude an der zentralen Kreuzung Ehrenfeldgürtel/Venloer Straße leer und verkam mit der Zeit.

Doch das soll sich nun ändern: Discount-Riese Aldi hat sich die Schmuddel-Immobilie in Top-Lage geschnappt und plant eine ganz besondere Filiale.

Köln: Eröffnung des Mini-Aldi schon bald geplant

Auch Lidl soll nach Angaben des Kölner Express Interesse an der Immobilie gezeigt haben. Mit dem Umbau des leer stehenden Gebäudes soll im April begonnen werden. Die Eröffnung der neuen Filiale ist für den Spätsommer 2023 geplant.

Wie Aldi dem Kölner Express erklärt, handle es sich bei dieser Niederlassung gemessen an der Verkaufsfläche um die kleinste Aldi-Filiale in ganz Köln. „Knapp 500 Quadratmeter werden es sein“, bestätigt Björn Just, Leiter des Kölner Immobilien-Büros, das die Aldi-Bauprojekte im Stadtgebiet betreut.

Diese Änderungen gibt es im kleinsten Aldi in Köln

Doch damit nicht genug: Auch das Sortiment wird sich im Mini-Aldi zu herkömmlichen Filialen unterscheiden. „Der Fokus in der neuen Filiale liegt auf frischen Lebensmitteln sowie auf veganen, Fairtrade- und Bio-Produkten“, teilt das Unternehmen mit. Das bekannte Standardsortiment soll aber auch angeboten werden, heißt es.

Ein weiterer Unterschied: Die Filiale in Ehrenfeld wird keine Parkplätze anbieten. Diese Entscheidung erklärt Aldi dem Kölner Express gegenüber so: „Die Filiale liegt so zentral in Ehrenfeld, PKW-Stellplätze werden nicht benötigt und sind auch nicht vorhanden.“

Weitere Pläne von Aldi Süd in Köln

Auch am benachbarten Standort am Grünen Weg in Köln-Ehrenfeld tut sich etwas. So verrät der Discounter-Riese im Gespräch mit dem Kölner Express, dass Aldi „beabsichtigt, diesen zum Quartierstreffpunkt ‚Grüne Höfe‘ weiterzuentwickeln.“ Demnach soll die bestehende Filiale abgerissen und neu gebaut werden. Auf einer geplanten Verkaufsfläche von 1400 Quadratmeter sollen Kunden dann nach Lust und Laune einkaufen können.

Zudem bekommt der Neubau ein begrüntes Dach und mehreren Wohneinheiten spendiert. Geplant seien unter anderem auch über 100 Wohnungen unterschiedlicher Größe, ein Mehrgenerationenwohnprojekt, eine Kita und ein Proberaum für Bands. Die neue Tiefgarage würde über 180 XXL-Standplätze für Kunden bereithalten.

Wie Aldi dem Kölner Express mitteilt, sei die Domstadt die Stadt mit den meisten Aldi-Süd-Filialen. Derzeit gibt es im ganzen Stadtgebiet 55 Niederlassungen. Im Spätsommer soll mit der neuen Mini-Filiale die 56. hinzukommen.