KVB-Streik in Köln am Montag: Diese Busse und Bahnen fallen aus

Erst am Dienstag, den 14. Februar hatten die KVB im Rahmen eines Verdi-Streiks ihren Betrieb eingestellt. Jetzt kündigt das Verkehrsunternehmen aus Köln den nächsten Streik an. Am Montag, 27. Februar, legen alle KVB-Angestellten, die in Bus, Bahn oder Kundencentern beschäftigt sind, ihre Arbeit nieder.

Der Grund: Die letzten Tarifverhandlungen verliefen für die Arbeitnehmerseite nicht erfolgreich. Jetzt wird der Druck auf die Gegenseite erneut erhöht – zum Leidwesen aller KVB-Kunden. Die müssen am Montag dann sehen, wie sie zur Arbeit kommen. Denn alle Stadtbahn- und Buslinien fallen aus. Es fahren nur vereinzelte Busse, die von Subunternehmen befahren werden. Welche das sind, können Kunden in der digitalen Fahrplanauskunft der KVB (z.B. in der App) einsehen.

Der Streik dauert von Montagmorgen, 3 Uhr, bis Dienstagmorgen um 3 Uhr. Dann nehmen die KVB den Betrieb wieder auf. Und: Nicht nur die Fahrer gehen in den Streik. Auch die Mitarbeiter der KVB-Kundencenter erscheinen am Montag nicht zum Dienst. Diese bleiben folglich auch geschlossen. Der On-Demand-Service „Isi“, bei dem KVB-Kunden ein E-Auto mieten können, wird am Montag ebenfalls nicht angeboten.

Züge der Deutschen Bahn und anderer Eisenbahnunternehmen sind nicht vom Streik am Montag, den 27. Februar, betroffen.