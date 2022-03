Günstig tanken in Köln: Das sind die aktuellen Spritpreise

Die Benzinpreis-Explosion in Deutschland macht sich auch in Köln bemerkbar. Diesel und Superbenzin liegen (Stand März 2022) im Durchschnitt bei über 2 Euro pro Liter. Grund für den Sprit-Wucher ist der Ukraine-Krieg.

Günstig tanken: Aktueller Spritpreis in Köln

Mancherorts übersteigen die Dieselpreise sogar die Benzinpreise. In Köln hat sich dieser Trend aktuell noch nicht durchgesetzt. In der Domstadt ist Super-Benzin weiterhin minimal teurer als Diesel. Das zeigt unsere aktuelle Übersicht unten. Dass Diesel an anderen Orten teurer ist als Super E10, liegt nach Aussage des ADAC an der aktuell hohen Nachfrage nach Heizöl, das ebenfalls deutlich teurer geworden ist.

„Das ist eigentlich saisonuntypisch. Aber offenbar kaufen die Leute derzeit Heizöl, weil sie nicht wissen, wie es im kommenden Winter wird“, so ein ADAC-Sprecher. Entspannung sei derzeit nicht in Sicht. Denn die durch den Ukraine-Krieg ausgesprochenen Sanktionen könnten einen Importstopp für Öl aus Russland zur Folge haben.

Ukraine-Krieg lässt Spritpreise steigen

Die Ölpreise erreichen derzeit einen Höchststand seit dem Jahr 2008. Am 7. März 2022 stieg der Preis für ein Barrel (159 Liter) der bei uns gängigen Nordseesorte Brent um bis zu 18 Prozent.

Der Spritpreis-Vergleich lohnt sich aktuell also mehr denn je. Ein Blick auf unsere Karten (siehe unten) verrät, wo ihr momentan günstig tanken könnt. Die grünen Punkte zeigen günstige Adressen an, die roten teure.

Karte: Die aktuellen Benzin-Preise in Köln

Das sind die aktuellen Benzin-Preise in Köln. Die Übersicht zeigt, wo es grade besonders günstig Benzin gibt und wo es derzeit teuer ist:

Karte: Die aktuellen Diesel-Preise in Köln

Und das sind die aktuellen Diesel-Preise in Köln. Die Übersicht zeigt, wo es derzeit besonders günstig Diesel zu tanken gibt und wo es jetzt eher teuer ist:

*Die Spritpreise werden von benzinpreis.de zur Verfügung gestellt und regelmäßig aktualisiert. Wir können keine Gewähr für die minutengenaue Aktualität übernehmen.