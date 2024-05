Während der Pfingstferien können Autofahrer aus Nordrhein-Westfalen, die in westlicher Richtung unterwegs sind, oft Geld sparen, indem sie ihren Tank vor der Abfahrt volltanken. Ein Blick auf die aktuellen Spritpreisdaten der EU-Kommission zeigt, dass es jenseits der Landesgrenzen, insbesondere in den Niederlanden und in Frankreich, oft teurer ist. In Belgien ist Diesel zwar teurer, aber Super E5 ist günstiger. In Luxemburg sind beide Treibstoffsorten deutlich preiswerter als in Deutschland.

Tanken über Pfingsten: So viel kosten Benzin und Diesel im Ausland

In Belgien ist Super E5 pro Liter um 13 Cent günstiger, während Diesel etwa 8 Cent teurer ist. In den Niederlanden beträgt der Preisunterschied für Benzin sogar 19 Cent und für Diesel knapp 10 Cent. Auch in Frankreich sind sowohl Benzin als auch Diesel teurer als in Deutschland, wobei Super E5 etwa 5 Cent pro Liter und Diesel gut 7 Cent mehr kosten. Im Gegensatz dazu sind die Kraftstoffpreise in Luxemburg erheblich niedriger: Benzin kostet dort 26 Cent weniger und Diesel ist rund 18 Cent billiger als auf deutscher Seite.

Auch im Südosten Europas sind Super und Diesel oft deutlich günstiger. In Slowenien kostet ein Liter Super beispielsweise 30 Cent weniger und Diesel ist 11 Cent billiger. In Kroatien sind es 26 Cent weniger für Super und 7 Cent für Diesel.

Ein Tankstopp in Österreich könnte sich ebenfalls lohnen: Benzin ist dort um 22 Cent billiger und Diesel etwa 5 Cent. Obwohl die EU-Kommission keine Daten für die Schweiz liefert, zeigen Daten des Touring Club Schweiz (Stand: 2. Mai), dass Benzin dort etwa 3 Cent teurer ist und Diesel rund 31 Cent mehr kostet. Wer weiter in Richtung Italien fährt, sollte seinen Tank noch in Österreich füllen: Dort ist Benzin 3 Cent teurer als in Deutschland und Diesel sogar rund 11 Cent.

Darum unterscheiden sich die Preise in anderen Ländern

Die genannten Preisunterschiede basieren auf Daten der EU-Kommission vom 6. Mai, abgesehen von der Schweiz. Diese ändern sich in der Regel langsamer als die eigentlichen Preise, da Faktoren wie steigende oder sinkende Ölpreise in allen Ländern Auswirkungen haben.

Hauptgrund für die Preisunterschiede sind Steuern und Abgaben. Außerdem können die Preise je nach Region und Uhrzeit an den Tankstellen stark variieren. In einigen Ländern sind die Autobahntreibstoffpreise deutlich höher als auf Landstraßen.

mit dpa