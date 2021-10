Egal ob in den WGs, im „Vanity“ oder im „Cage“-Club: Bei „Köln 50667“ gibt es viel Drama, Herzschmerz, aber auch leidenschaftliche Love-Storys. Die „RTL ZWEI“-Serie erzählt Geschichten aus dem Leben verschiedenster Charaktere.

Alle Figuren sind eng mit Köln verbunden und lieben das Leben in der Domstadt. Da gibt es die attraktive Jule, die den Männern den Kopf verdreht, Frauenschwarm Patrick mit den vielen Tattoos oder den vermeintlichen Sunnyboy Marc, der vom Tod seiner großen Liebe getrieben ist.

Montags bis freitags zeigt „RTL ZWEI“ täglich um 18.05 Uhr eine neue Folge von „Köln 50667“. Wir zeigen euch hier schon vorab, was passiert!

Achtung: Spoiler!

„Köln 50667“ am Montag, 4. Oktober 2021: Vorschau auf Folge 2213

Rico plagen offenbar schwere Geldsorgen. Samantha will ihm helfen und lässt sich nach langem Zögern dazu überreden, eine Show vor der Webcam abzuziehen. Allerdings wird ihr sehr schnell klar, dass das nicht der richtige Weg für sie ist.

Samantha hat sich übers Wochenende gegen die Webcam-Idee entschieden. Dennoch ist für sie klar, dass sie Rico bei seinen Geldsorgen helfen wird. Doch ihr Plan, im Kuen wieder ein paar Schichten zu übernehmen, geht vollkommen nach hinten los. Als wäre das nicht schon mies genug, erfährt Samantha auch noch, dass Rico kurz davor ist, die Wohnung zu verlieren. Ihr wird schleichend bewusst, dass sich die Schlinge um Ricos Hals mehr und mehr festzurrt. Grund genug für Samantha, sich nach einem emotionalen Gespräch mit ihm doch für die Webcam zu entscheiden. Tatsächlich startet sie schon wenig später die Show. Sie muss sich allerdings schnell eingestehen, dass ihr das zu viel ist.

„Köln 50667“ am Dienstag, 5. Oktober 2021: Vorschau auf Folge 2214

Meike fühlt sich zu George hingezogen. Umso mehr ist sie enttäuscht, als er ihr eröffnet, dass er kein Beziehungstyp ist. Sie lässt ihre schlechte Laune an ihm aus. Georges Reaktion zeigt ihr aber, wie wichtig er als Mensch für sie ist.

Meike muss sich eingestehen, dass George echt ein super Typ ist. Der Vibe zwischen ihnen stimmt! Doch genau in diesem Moment eröffnet er ihr, dass er kein Beziehungstyp ist. Meike muss zwar kurz schlucken, kaschiert aber ihre Enttäuschung und gibt sich cool. Zurück im Loft wird sie von Lisa und Dascha zu George gelöchert, doch Meike entzieht sich irgendwann genervt dem Gespräch. Im Kuen lässt sie später ihre schlechte Laune an George aus, doch der zeigt echte Nehmerqualitäten. Am Ende des Tages ist er für Meike da und fängt sie auf. Sie kapiert: Auch wenn er keine Beziehung will, fühlt es sich spitze an, trotzdem auf ihn zählen zu können.

„Köln 50667“ am Mittwoch, 6. Oktober 2021: Vorschau auf Folge 2215

Beate will bei ihrer Tochter Lucy einziehen. Sie hat sich von Horst wegen seines Verhaltens beim Nackt-Yoga getrennt. Lucy sucht gemeinsam mit Horsts Sohn Jan nach einer Lösung. Tatsächlich gibt es am Ende die große Versöhnung der Eltern.

Lucy fällt aus allen Wolken, als morgens ihre Mutter Beate auf der Matte steht und verkündet, dass sie jetzt hier einziehen und auf den Putz hauen will. Mit Horst ist es aus! Sie hat ihn beim Nackt-Yoga dabei erwischt, wie er jungen Dingern auf den Po geglotzt hat. Das will sie nicht einfach so hinnehmen. Lucy ist total überfordert mit ihrer aufgedrehten Mutter – und bekommt Hilfe von Jan, der seinerseits mit seinem an Liebeskummer leidenden Vater wahnsinnig wird. Gemeinsam beschließen die beiden, ihre Elternteile um ihres eigenen Seelenfriedens Willen auszusöhnen – was ihnen nach einem Fehlanlauf schließlich auch gelingt.

„Köln 50667“ am Donnerstag, 7. Oktober 2021: Vorschau auf Folge 2216

Für Lisa beginnt das Leben an der Uni äußerst aufregend. Gleich am ersten Abend wird sie mit Dascha zu einer Studi-Party eingeladen, auf der sie ihren absoluten Traummann kennenlernt. Doch schon bald verlieren sich die beiden aus den Augen.

Lisa ist an ihrem ersten Tag an der Uni mega aufgeregt und freut sich gemeinsam mit Dascha auf einen neuen, aufregenden Lebensabschnitt. Auf dem Unigelände werden die beiden dann auch prompt von zwei sehr netten Jungs zu einer Party eingeladen, was Lisa aber zu Daschas Entsetzen ablehnt. Sie ist mit Meike verabredet, die sie zur Feier des Tages zum Essen ausführen will. Doch Dascha „verlangt“ von Lisa, dass sie auf die Party geht, statt mit der alten Schachtel abzuhängen. Lisa lässt sich das nicht zweimal sagen und geht happy mit Dascha auf ihre erste offizielle Studi-Party. Dort angekommen, hat sie einen heftigen Magic Moment mit einem supersüßen Typen, der ihr schlagartig den Kopf verdreht. Als er für sie beide etwas zu trinken besorgen will, sorgt Dascha aber dafür, dass Lisa und ihr Love Interest sich aus den Augen verlieren.

„Köln 50667“ am Freitag, 8. Oktober 2021: Vorschau auf Folge 2217

Leonie wird beim Tanzen einmal mehr bewusst, dass sie ihre Gefühle für Nico nicht vollends unterdrücken kann. Dabei wollten sie doch nur Freunde sein. Auch beim Grillabend fällt allen auf, dass zwischen Leonie und Nico die Funken sprühen.

Als Nico Leonie morgens erneut auf Kevin anspricht, reagiert sie äußerst patzig. Beim gemeinsamen Tanzen wird ihr einmal mehr bewusst, dass sie ihre Gefühle für Nico nicht vollends unterdrücken kann. Als Nico sie anschließend halbnackt in der Umkleide überrascht, knistert es merklich zwischen den beiden. Doch Leonie schiebt dem Ganzen vehement einen Riegel vor. Die beiden beschließen, einfach nur Freunde und Tanzpartner zu sein. Paco kauft Leonie diese Abmachung allerdings nicht so richtig ab. Beim Grillabend fällt allen Beteiligten erneut auf, dass zwischen Leonie und Nico ziemlich heftige Funken sprühen.

„Köln 50667“ am Montag, 11. Oktober 2021: Vorschau auf Folge 2218

Leonie kann es kaum ertragen, dass Franzi nun mit Nico die Tanzschule leitet. Um dem verliebten Pärchen aus dem Weg gehen, sagt sie für den Contest ab. Doch Franzi will das nicht hinnehmen. Sie bietet Leonie sogar einen Ausbildungsplatz an.

Als Leonie frühmorgens erfährt, dass Franzi von nun an wieder zusammen mit Nico die Leitung der Tanzschule übernehmen wird, ist sie geschockt. Sie weiß nicht, ob sie es ertragen wird, das verliebte Pärchen nun ständig um sich zu haben. Leonies Befürchtung bestätigt sich kurz darauf beim Training, so dass sie kurzerhand erklärt, nicht weiter für den Contest zur Verfügung zu stehen und flüchtet. Als Franzi sie später aufsucht, um zu erfahren, was das zu bedeuten hat, schiebt Leonie es auf den Druck, ihr mangelndes Talent und natürlich die fehlende Zeit. Sie muss nämlich parallel im Vanity arbeiten und ist danach immer so geschafft. Doch Franzi gibt nicht auf. Als sie Leonie ganz allein im Hof tanzen sieht, spricht sie sie erneut an und bietet ihr an, in der Tanzschule eine Ausbildung als Lehrerin zu machen. Sie ist vielleicht nicht die allerbeste Tänzerin, aber dennoch unglaublich talentiert und leidenschaftlich. Genau solche Leute suchen sie. Leonie ist sprachlos und zwischen ihren Gefühlen hin- und hergerissen. Einerseits hätte sie richtig große Lust dazu und könnte etwas tun, das sie erfüllt, doch andererseits hätte sie dann ständig Nico und Franzi vor Augen.

„Köln 50667“ am Dienstag, 12. Oktober 2021: Vorschau auf Folge 2219

Lisa will ihrem Traumtypen Hannes erst einmal aus dem Weg gehen. Doch nachdem ihr auch Meike geraten hat, das Leben zu genießen, lässt sie allen „Liebeskummer“ hinter sich. Mit ihren neuen Freunden erlebt Lisa einen enorm spaßigen Tag.

Obwohl Lisa morgens auf ihren Crush Hannes trifft, nimmt sie sich vor, den Typen so schnell wie möglich aus dem Kopf zu bekommen. Mit mäßigem Erfolg. Denn die ahnungslose Dascha schlägt eine gemeinsame Spritztour mit ihm vor. Lisa freut sich zwar tierisch für Dascha, will Hannes aber aus dem Weg gehen und stattet lieber Meike einen Besuch ab. Doch auch im Loft will sie das Thema Hannes nicht ganz loslassen. Zum Glück hat Lisa Meike. Die gibt ihr den Rat, sich vom Gefühlschaos nicht beirren zu lassen und das Studentenleben zu genießen. Da trifft es sich gut, dass Lisa just in der Sekunde tatsächlich von Dascha, Hannes und Beasty abgeholt wird – zu einem Möbeltrip, der es in sich hat. Lisa hat mit ihren neuen Freunden den Spaß ihres Lebens und vergisst für mehrere Augenblicke ihren „Liebeskummer“.

„Köln 50667“ am Mittwoch, 13. Oktober 2021: Vorschau auf Folge 2220

Nach einem ungeplanten Treffen mit Patrick will Jill mehr. Lucy lockt ihn in die WG, wo Jill und Patrick tatsächlich eine schöne Zeit miteinander verbringen. Jill ist euphorisiert und glaubt, dass zwischen ihnen wieder alles gut wird.

Nach ihrer Trennung treffen Jill und Patrick zum ersten Mal wieder aufeinander – ungeplant. Es kommt zu einem kleinen emotionalen Moment, der Jill Anlass zur Hoffnung gibt: Sie ist sich sicher, dass Patrick noch etwas für sie fühlt. Deshalb spannt sie Lucy ein, um Patrick mit einer List in die WG zu locken. Die fügt sich widerwillig und so kommt es schließlich, dass Jill und Patrick einen Nachmittag in Zweisamkeit verbringen. Tatsächlich lachen die beiden miteinander und Jill startet sogar einen Annäherungsversuch. Für den nächsten Tag nimmt sie sich vor, Patrick wieder für sich zu gewinnen. Jill will ihm ein fettes Liebesgeständnis machen.

„Köln 50667“ am Donnerstag, 14. Oktober 2021: Vorschau auf Folge 2221

Samantha verabredet sich mit Cleo, um einer weiteren Webcam-Show für Rico zu entgehen. Doch er kommt dahinter und sprengt das Treffen der beiden. Samantha muss Cleo wegschicken und doch wieder das tun, was sie eigentlich nicht wollte.

Samantha belügt Rico, um sich mit Cleo zu treffen, weil sie ganz genau weiß, dass er sie lieber vor der Webcam sehen würde. Dementsprechend schockiert ist sie, als Rico bei ihrem Treffen mit Cleo auftaucht und ihr schwere Vorwürfe macht. Verzweifelt versucht Samantha an Rico heranzukommen, der perfekt die Show des verletzten und belogenen Freundes spielt. Als Rico von Samantha verlangt, Cleo wegzuschicken, geht sie widerwillig darauf ein. Am Ende des Tages sitzt Samantha wieder vor der Webcam und lässt sich von Rico überzeugen, dass das Ganze mit etwas Koks angeblich „viel leichter“ wird.

„Köln 50667“ am Freitag, 15. Oktober 2021: Vorschau auf Folge 2222

Olli hat schon Frauen aus vielen verschiedenen Ländern erobert, doch eine Französin war bislang noch nicht darunter. Kurz nachdem ihm dies bewusst geworden ist, trifft er beim Bäcker die schöne Monique. Es funkt sofort zwischen den beiden.

Olli findet eine alte Liste wieder, auf der er die Nationalitäten all seiner amourösen Eroberungen festgehalten hat. Er stellt fest, dass darauf schon eine stattliche Ansammlung von Ländern zusammengekommen ist. Allerdings fehlt ihm ausgerechnet Frankreich, das Land der Liebe! Olli nimmt sich vor, diese Lücke auf seiner Frauen-Landkarte so schnell wie möglich zu schließen. Als er beim Bäcker die wunderschöne Französin Monique kennenlernt und es zwischen den beiden heftig funkt, ist er felsenfest überzeugt: Das Schicksal hat ihm endlich seine Traumfrau geschickt.

