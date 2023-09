Karnevals-Knaller in Köln: Deiters eröffnet neuen Flagship-Store auf den Ringen

Deiters setzt seinen Expansions-Kurs fort und wird nun auch in der Heimat, im Herzen von Köln, einen neuen Store eröffnen. Am Hohenstaufenring 34-40, dem ehemaligen „Who’s perfect“, entsteht gerade eine 4000 Quadratmeter große, kernsanierte Filiale, die keine Wünsche offenlassen will, heißt es vom Kostümriesen.

Somit stehen den Kölnern nun drei Filialen zur Verfügung:

am Hohenstaufenring

in der Gürzenichstraße

in Köln-Godorf

Darüber hinaus findet ihr vor den Toren der Stadt das „Größte Karnevalskaufhaus der Welt“ in Frechen. „Nach genau so einem Objekt haben wir über Jahre Ausschau gehalten, jetzt können wir endlich auch mitten in unserer Heimatstadt allen Verkleidungs-Fans die größte Kostümauswahl präsentieren“, freut sich Deiters-Inhaber Herbert Geiss. „Wir bleiben nie stehen und schaffen auch kein kleines Angebot für unsere Kundschaft, sondern begegnen Ihnen mit Vielfalt, Größe und den Faktoren Freundlichkeit und Spaß. Wir möchten, dass der Einkauf bei uns ein echtes Erlebnis ist und die Kunden die Chance haben, das ganze Sortiment live vor Ort an- und auszuprobieren. Mit der Nähe zur ‚Zülpi‘ zeigen wir, dass wir unsere Kunden verstehen“, so der Deiters-Boss weiter.

Wann eröffnet die neue Deiters-Filiale auf den Ringen?

Eröffnet wird der neue Flagship-Store, der auch zahlreiche neue Arbeitsplätze schafft, nach nur vier Wochen Umbauzeit bereits am 21. Oktober um 11.11 Uhr und somit rechtzeitig vor Halloween und dem Sessionsauftakt am 11.11..

Neben den neuesten Trends für jeden Verkleidungsanlass und den Klassikern finden Kostüm-Fans dann auch alle Lizenzprodukte von Barbie, Disney, Star Wars und Co. vor Ort. Die größte Kölner Filiale will den Kunden mit der modernen Ausstattung jeglichen Komfort bieten und soll für Deiters einen wichtigen Mosaikstein im Filialnetz darstellen. Zudem setze das Unternehmen damit einen deutlichen Kontrapunkt zur Verödung der Innenstädte und will das Shopping auf den Ringen attraktiver machen.

Am Eröffnungstag warten unter anderem folgende Highlights auf die Kunden: