1. FC Köln präsentiert neues Karnevalstrikot – so sieht es aus

Unter dem Motto „Wat e Theater – wat e Jeckespill“ feiern Kölner Narren 2023/2024 die fünfte Jahreszeit. Angelehnt an das Sessionsmotto hat der 1. FC Köln am Montag (30. Oktober) sein neues Karnevalstrikot präsentiert.

Dieses wurde eng mit den Mitgliedern der Trikotkommission abgestimmt und ist optisch an das Prinzenornat des Kölner Dreigestirns angelehnt. Zudem glänzt es mit einer goldenen Hennes-Borte.

Diese Details schmücken das neue Karnevalstrikot des 1. FC Köln

Das Trikot bietet jedoch noch weitere Highlights: So sind im Nackenbereich das diesjährige Sessionsmotto „Wat e Theater – wat e Jeckespill“ sowie das dazugehörige Logo zu finden. Zusätzlich zum gestickten FC-Logo und dem gummierten Logo des Ausstatters Hummel ist auf der Brust ein Stadtwappen-Badge aufgenäht. Auf dem rechten Ärmel befinden sich zudem eine Narrenkappe, der Kölner Dom sowie die Krone aus dem Stadtwappen, die alle in Gold gestickt sind.

Wie das Trikot angezogen aussieht, könnt ihr im Instagram-Posting des 1. FC Köln sehen:

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von 1. FC Köln | Bundesliga (@fckoeln)

Motto des Kölner Karnevals 2024 „sichtbar in die Welt tragen“

„Es ist die kölsche Lebensfreude, die in uns allen steckt, die so ansteckend ist und die unsere Stadt und unseren Verein so besonders macht. Dieses Gefühl wollen wir mit dem FC-Karnevalstrikot zum Ausdruck bringen und das Motto der Session 2024 mit Stolz sichtbar in die Welt tragen“, sagt FC-Geschäftsführer Markus Rejek.

Auch Allan Vad Nielsen, CEO von Hummel, zeigt sich mit dem neuen Trikot zufrieden: „Wir sind stolz darauf, mit dem 1. FC Köln ein Trikot zu entwerfen, das nicht nur die Kultur und den Geist Kölns widerspiegelt, sondern auch zeigt, wie Tradition und Innovation zusammenfinden. Dieses Design repräsentiert die Verschmelzung von Kultur und Sport und wir hoffen, dass sowohl die Spieler als auch die Fans es mit großem Stolz tragen werden.“

Bei welchen Spielen wird der 1. FC Köln das Karnevalstrikot tragen?

Das Karnevalstrikot wird traditionell in einem Heimspiel rund um den 11.11 getragen. Die Herrenmannschaft wird im Heimspiel gegen den FC Augsburg am Samstagnachmittag, den 4. November, mit dem Trikot auflaufen, während die Damen das neue Shirt am Montagabend, den 13. November, beim Match gegen den TSG Hoffenheim tragen werden.

Wer selbst in den Besitz des diesjährigen Karnevaltrikots kommen möchte, hat ab sofort die Möglichkeit dazu. So kann das Trikot für 89,95 Euro (Erwachsene, FC-Mitglieder 80,96 Euro) bzw. 79,95 Euro (Kinder, FC-Mitglieder 71,96 Euro) in den FC-Fanshops und im FC-Onlineshop erworben werden.