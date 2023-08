Helene-Fischer-Fans erwartet „Verkehrsbeben“ in Köln: Konzerte kollidieren mit Gamescom

Köln bereitet sich auf ein spannendes (und angespanntes) Wochenende vor: Jede Menge Events locken hunderttausende Menschen in die Domstadt. Zu den Highlights gehören für viele die Helene-Fischer-Konzerte: Der Schlagerstar ist sowohl am Freitag als auch am Samstag und Sonntag in der Lanxess-Arena zu Gast. Gleich nebenan in der Messe Köln findet zudem die Gamescom statt – eine der größten Messen in Deutschland. Das Gamescom City Festival und das Heimspiel des 1. FC Köln buhlen ebenfalls um Aufmerksamkeit – bis einschließlich Sonntag, 27. August, dürfte es dementsprechend voll werden.

Aufmerksame Leser merken bei der Aufzählung schnell: Das sind eine Menge Großveranstaltungen – nicht nur für einen Tag, sondern ein ganzes Wochenende. Und dabei haben wir noch nicht mal den werten Helge Schneider mit in die Rechnung genommen: der schrullige Entertainer ist am Freitag zu Gast am Tanzbrunnen.

>> Helene Fischer kommt für sieben Shows live nach Köln: Einlass, Zeitplan – gibt es noch Tickets? <<

Helene Fischer in Köln: Bahn-Baustellen legen den Hauptbahnhof lahm

Wer jetzt denkt: „Alles ganz entspannt, fahre ich halt mit den Öffentlichen! Parkplätze in Köln findet man selbst an normalen Tagen kaum!“, der sollte nicht allzu blauäugig ins Wochenende vom 25. bis 27. August starten. Denn: die Bahn hat da noch ein Wörtchen mitzureden.

Bereits seit Anfang August wird auf einer Großbaustelle am Kölner Hauptbahnhof gewerkelt, am Gamescom-Wochenende wird der Hauptbahnhof für den Fernverkehr beinahe komplett gesperrt. Neuer Halt: Köln Messe/Deutz. Also genau die Stelle, an der sich am Wochenende so ziemlich alle Reisenden mit dem Ziel Gamescom und Helene Fischer treffen werden.

Zudem kommt es am 26. und 27. August zu Gleisbauarbeiten am Bahnhof Köln Messe/Deutz – immerhin sollen diese über Nacht erfolgen, im besten Fall bekommen Reisende davon also nichts mit. Worst Case: Eine Fliegerbombe wird gefunden und das gesamte Gelände muss geräumt werden. Insgesamt sollen sich die Arbeiten der Bahn noch bis zum 22. September ziehen.

>> Gratis und günstig Parken in Köln: die besten Tipps vom Dom bis zum Belgischen Viertel <<

Wichtige Info: Wer bereits ein Hotel vor Ort gebucht hat, der sollte sich frühzeitig über etwaige Umleitungen bei der An- und Abreise informieren – beispielsweise über die Seite der Deutschen Bahn oder zuginfo.nrw.

Auch Züge von Düsseldorf aus und nach Düsseldorf sind davon betroffen: Die Züge des RE1 und RE5 werden umgeleitet, die Haltestellen in Düsseldorf-Benrath und Leverkusen Mitte entfallen für beide Linien. Die S6 entfällt zwischen Hauptbahnhof Düsseldorf und Köln-Mülheim komplett – Ersatzbusse sind im Einsatz.

Helene Fischer trifft auf Gamescom und 1. FC Köln – die Termine auf einen Blick

Am besten wird das potentielle Verkehrschaos mit einem Blick auf die Termine rund um den Bahnhof Köln Messe/Deutz und die Kölner Innenstadt deutlich. Hier sind alle Termine und Uhrzeiten auf einen Blick:

Freitag, 25. August 2023

10 Uhr: Die Gamescom öffnet ihre Tore. Um 20 Uhr ist dann Schicht im Schacht – und ein Großteil der Besucher macht sich auf den Heimweg.

18 Uhr: Die Lanxess Arena öffnet ihre Tore für die Helene Fischer-Fans. Starten soll das Konzert allerdings erst um 20 Uhr.

19.30 Uhr: Im Tanzbrunnen freuen sich die Fans auf das Helge Schneider Open-Air-Konzert

>> Gamescom 2023 in Köln: Gibt es noch Tickets? Alle Infos zur Messe <<

Samstag, 26. August 2023

9 Uhr: Die Gamescom öffnet ihr Pforten bis 20 Uhr – danach rollt die Heimreisewelle.

15.30 Uhr: Der 1. FC Köln trifft im RheinEnergie-Stadion auf VfL Wolfsburg – die Straßenbahn-Linie 1 führt über den kritischen Bahnhof Köln Messe/Deutz.

18 Uhr: Die Lanxess Arena öffnet ihre Tore erneut für die Helene Fischer-Fans. Starten soll das Konzert erneut um 20 Uhr.

19 Uhr: Die Black Fööss sorgen am Tanzbrunnen für gute Stimmung.

19.55 Uhr: Der erste Abend vom Gamescom City Festival lockt die Top-Acts 2Raumwohnung und Fritz Kalkbrenner auf die Bühne am Hohenzollernring.

>> Gamescom City Festival 2023: 2Raumwohnung und Fritz Kalkbrenner beim Kölner Straßenfest <<

Sonntag, 27. August 2023

9 Uhr: Die Gamescom öffnet ihr Pforten zum letzten Mal bis 20 Uhr – danach rollt wieder die Heimreisewelle.

15.30 Uhr: Das Gamescom City Festival am Hohenzollernring versammelt bis 21.30 Uhr einen Haufen kölscher Kultbands und -Acts wie Cat Ballou, Kasalla, Milijö und die Höhner auf der Bühne.

18 Uhr: Helene Fischer ist erneut in der Lanxess Arena am Start. Das dritte Konzert startet um 20 Uhr, weitere Konzerte folgen am 29. und 30. August, sowie am 1. und 2. September.

>> Wochenende in Köln: Das sind unsere Tipps! <<

Helene Fischer und Gamescom in Köln: Hotel-Preise explodieren

Die Gamescom-Woche entpuppt sich für die Hotelbranche der Domstadt als ganz besonderer Geldsegen – nur Gäste knirschen mit den Zähnen. Wer kurzfristig noch in Köln übernachten will, der zahlt bereits im 3-Sterne-Bereich ab 400 Euro aufwärts pro Nacht, die Auswahl wird stündlich geringer. Besonders heftig ist die Preissteigerung in Hotels wie dem „Holiday Inn Express“ in Mülheim, oder dem „Dorint“ direkt an der Messe Deutz – hier werden Preise ab 500 Euro, bzw. bis zu 750 Euro pro Nacht genommen, die Preise haben sich also mehr als verfünffacht. Ein Blick auf die umliegenden Städte lohnt sich dementsprechend, zum Beispiel nach Düsseldorf.

>> Düsseldorf: Die 11 besten Hotels der Stadt – wo schläft es sich am besten? <<

Entspannen soll sich die Hotel-Situation erst am Samstag wieder. In der Nacht von Freitag auf Samstag reisen die ersten Fachbesucher bereits wieder ab, denn am Wochenende haben die entsprechenden Hallen der Gamescom bereits geschlossen.

Helene Fischer in der Lanxess Arena: Anreise mit dem Auto und Parken

Bei dem zu erwartenden Chaos mit der Bahn, inklusive anzunehmenden Ausfällen und Umleitungen, ist die Anreise mit dem Auto zu den Konzerten von Helene Fischer gar nicht mal so falsch gedacht: In der Nähe der Lanxess Arena finden sich gleich mehrere große Parkhäuser, die Arena-Parkhäuser P1 bis P4, der Busparkplatz P5 sowie das Parkhaus der KölnArcaden (Barcelona-Allee 1) bieten eine Menge Platz.

Die Anfahrt über den Kölner Ring kann stressig werden – hier ist der Stau praktisch vorprogrammiert. Einlass zum Konzert ist ab 18 Uhr, allerdings solltet ihr besser noch eine Stunde früher aufschlagen – ansonsten könnte euch zusätzlich noch der Rückreiseverkehr der Gamescom-Besucher behindern. Weitere Infos zum Parken an der Lanxess-Arena findet ihr hier.