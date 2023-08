Nächste Bahnsperrung in Köln: Baustelle sorgt für Ausfälle und Zug-Chaos

Gerade erst erreichte ÖPNV-Pendler zwischen Köln und Düsseldorf die Hiobsbotschaft, dass zwischen den Rheinland-Metropolen bis zum 8. September nur Ersatzbusse fahren. Doch bevor die Bauarbeiten der RRX-Strecke abgeschlossen sind, kommt die Bahn nun schon mit der nächsten Horror-Meldung für ihre rheinischen Kunden um die Ecke: Ab dem 18. August (ab 21 Uhr) werden Bauarbeiten zur Modernisierung und dem Ausbau der Bahninfrastruktur in Köln fortgesetzt. Heißt im Klartext: Es kommt zu enormen Einschränkungen und Planänderungen im Nahverkehr am Kölner Hauptbahnhof sowie am Bahnhof Köln Messe/Deutz. Das Ende der Bauarbeiten ist für den 22. September angesetzt.

Wann finden die Bauarbeiten am Kölner Hauptbahnhof statt?

18. August bis 22. September 2023

In diesem Zeitraum kommt es bei mehreren S-Bahn- und Regionalbahnlinien zu Ausfällen und Fahrplanänderungen – der Überblick.

Bauarbeiten am Kölner Hauptbahnhof: Welche Züge sind betroffen?

RE7: Gleiswechsel und veränderte Fahrzeiten von Köln HBF, Abfahrt in diesem Zeitraum von Gleis 10/11, in Köln Messe/Deutz von Gleis 9/10. Hintergrund: An diesen Gleisen fahren normalerweise nur S-Bahnlinien.

RE8: Züge werden zwischen 21 und 1 Uhr zwischen Köln-Ehrenfeld und Troisdorf über die Südbrücke umgeleitet. Es gibt einen zusätzlichen Halt in Köln-Süd. Die Haltestellen Köln HBF und Köln Messe/Deutz sowie Porz (Rhein) entfallen.

RE9: Züge werden zwischen 21 und 1 Uhr zwischen Köln-Ehrenfeld und Troisdorf über die Südbrücke umgeleitet. In Fahrtrichtung Siegen gibt es einen Zusatzhalt in Köln-Süd. Köln HBF, Messe/Deutz und Porz (Rhein) entfallen. Züge mit Endstation Köln HBF enden in Ehrenfeld.

RE12: Diese Züge fallen samstags und sonntags zwischen Köln Messe/Deutz und Euskirchen aus.

RB26: In der Nacht nach Beginn der Bauarbeiten (18. auf 19. August) kommt es zu einem Teilausfall dieses Zuges zwischen Köln Messe/Deutz und Flughafen Köln/Bonn. Vom 20. auf den 21. gibt es einen Teilausfall zwischen dem Flughafen Köln/Bonn und Brühl.

RB27: Züge werden zwischen 21 und 1 Uhr zwischen Köln-Ehrenfeld und Troisdorf über die Südbrücke umgeleitet. In Fahrtrichtung Koblenz kommt der Zusatzhalt Köln-Süd hinzu. Dafür entfallen Köln HBF, Köln Messe/Deutz und Köln/Bonn Flughafen. Zwischen dem 16. und dem 31. August beginnen und enden die Fahrten mit dem Start/Ziel Köln HBF in Köln-Ehrenfeld.

RB38: Zwischen Horrem und Köln fallen die Züge dieser Linie aus.

RB48: Vom 20. auf den 21. August kommt es zwischen 22.30 und 5.30 Uhr zum Teilausfall zwischen Köln HBF und Bonn-Mehlem.

S19: Samstags fällt zwischen 8 und 20.30 Uhr eine S19 pro Stunde zwischen Köln Frankfurter Straße und Köln-Hansaring aus.

Kunden werden gebeten, sich bei der Deutschen Bahn oder hier über Fahrplanänderungen zu informieren.

Worum geht’s bei den Bauarbeiten rund um den Kölner Hauptbahnhof?

Die Deutsche Bahn (DB) setzt die Bauarbeiten für die Modernisierung und den Ausbau der Infrastruktur im Knoten Köln fort. Die Arbeiten finden überwiegend an den Wochenenden und nachts in der Zeit von 21 Uhr bis 1 Uhr statt, um die Berufspendler so wenig wie möglich zu beeinträchtigen.

So treibe die DB den Neubau der zweiten Baustufe des Elektronischen Stellwerks (ESTW) Köln Hauptbahnhof voran: Gründungen für die Signalfundamente, Kabeltiefbau, Kabelverlegearbeiten und die Montage von 21 neuen Signalen mit ihren Auslegern und Anschlüssen stehen auf dem Programm. Außerdem sollen wichtige Sicherungssysteme wie automatische Achszähler oder Magnete zur technischen Zugbeeinflussung eingebaut werden.

Deutsche Bahn erweitert Gleisbestand in Köln

Um die Zeit, in denen keine Züge fahren bestmöglich zu nutzen, führt die DB weitere der insgesamt anstehenden 20.000 Kampfmittelsondierungen für den geplanten Ausbau der Strecke südlich der Gummersbacher Straße durch. Dazu nutzen die Einsatzkräfte der DB ein spezielles Bohrgerät, mit dem mögliche Verdachtspunkte auf Kampfmittel aus dem 2. Weltkrieg gefunden werden können. Südlich der Gummersbacher Straße bis zum Abzweig Köln/Bonn Flughafen soll der Streckenabschnitt von vier auf sechs Gleise ausgebaut werden. Ziel ist es unter anderem, Nah- und Fernverkehrszüge auf jeweils eigenen Gleisen zu führen, um einen zuverlässigeren Zugverkehr im vielbefahrenen Eisenbahnknoten zu gewährleisten.

Außerdem finden weitere Instandhaltungsarbeiten an den Weichen im Kölner Hauptbahnhof statt, teilt das Unternehmen am 2. August mit. Um Reisende während der Fahrplanänderungen zu unterstützen, setzt die Deutsche Bahn deutlich mehr Servicepersonal an den wichtigen Haltestellen insbesondere in Köln Messe/Deutz und Köln Hbf ein.