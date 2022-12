Silvester in Köln 2022: Feuerwerksverbot und Straßensperrungen – das gilt am 31. Dezember

Ende des Jahres darf endlich wieder gemeinsam und ohne Kontaktbeschränkungen ins neue Jahr gerutscht werden. Aber so ganz ohne Grenzen geht es dann wohl doch nicht – auch Köln hält für die Silvesternacht an einem strengen Sicherheitskonzept fest. Wo darf geböllert werden, wo ist ein Feuerwerk möglich und wo sind sogar Wunderkerzen verboten?

Silvester in Köln 2022: Feuerwerk in der Kölner Innenstadt verboten

Die Stadt teilt mit, dass das neue Sicherheitskonzept für die Silvesternacht gemeinsam mit der Bundespolizei, der Landespolizei, der Wasserschutzpolizei, den Kölner Verkehrs-Betrieben (KVB), der Deutsche Bahn (DB) und den Abfallwirtschaftsbetrieben Köln (AWB) beschlossen wurde. Demnach gilt in Teilen der Kölner Innenstadt ein Feuerwerksverbot – das schließt auch Wunderkerzen mit ein. Zur Einhaltung dieser Regelungen werden vermehrt Kontrollen stattfinden, auch Straßen und Rheinbrücken sollen gesperrt werden.

Damit ist Köln nicht alleine, denn auch andere NRW-Städte wie Düsseldorf, Dortmund und Essen haben Böllerverbotszonen eingerichtet. Eine Übersicht dazu findet ihr hier.

>> Feuerwerks-Verkauf in NRW: Wo und wann gibt es Böller und Raketen zu kaufen? <<

Feuerwerk in Köln 2022: Das gilt am 31. Dezember in der Domstadt

An Silvester gilt der Bereich rund um den Kölner Dom als feuerwerksfreie Zone. Zwischen 22 und 2 Uhr wird der feuerwerksfreie Bereich bis zu Komödienstraße/Marzellenstraße, Andreaskloster, Burgmauer sowie Ecke Trankgasse/Kardinal-Höffner-Platz erweitert. Das bedeutet, dass auch allein der Besitz von Feuerwerksartikeln verboten ist.

Übersicht – das gilt am 31. Dezember in Köln:

Feuerwerksfreie Zone: In Teilen der Kölner Innenstadt dürfen Böller, Raketen, Wunderkerzen oder anderes Feuerwerkskörper nicht angezündet und auch nicht mitgenommen werden.

In Teilen der Kölner Innenstadt dürfen Böller, Raketen, Wunderkerzen oder anderes Feuerwerkskörper nicht angezündet und auch nicht mitgenommen werden. Zusätzliche feuerwerksfreie Zonen: In unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kindern- und Altersheimen sowie besonders brandempfindlichen Gebäuden oder Anlagen.

In unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kindern- und Altersheimen sowie besonders brandempfindlichen Gebäuden oder Anlagen. Straßensperrungen: Im gesamten Stadtgebiet gibt es Straßen- und Brückensperrungen. Außerdem gilt ein Fahrverbot für Lkws über 7,5 Tonnen.

Im gesamten Stadtgebiet gibt es Straßen- und Brückensperrungen. Außerdem gilt ein Fahrverbot für Lkws über 7,5 Tonnen. Kontrollpunkte: Die Stadt kontrolliert die Einhaltung des Sicherheitskonzeptes. Dadurch kann es in den Straßen zu Ansammlungen und Wartezeiten kommen. Bei Verstößen droht die Stadt mit einer Geldstrafe von bis zu 50.000 Euro.

>> Silvester in Köln 2022: die besten Partys zum Jahreswechsel <<

Silvester in Köln 2022: Diese Straßen und Brücken werden gesperrt

Im Rahmen des Sicherheitskonzeptes werden auch Straßen und Rheinbrücken für Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer gesperrt. Einige Bereiche können zudem nach Bedarf gesperrt werden. Eine Übersicht:

der Bereich rund um den Kölner Dom (Sperrungen ab 18:30 Uhr)

die Deutzer Brücke (ab 21 Uhr für Autofahrer gesperrt)

Hohenzollernbrücke (ab 18 Uhr für Fußgänger und Radfahrer in beide Richtungen gesperrt)

Hohenzollernring (bei Bedarf)

Konrad-Adenauer-Ufer (bei Bedarf)

Mülheimer Brücke (bei Bedarf)

Rheinboulevard (Treppenanlage ab 15 Uhr gesperrt)

Severinsbrücke (Fuß- und Radweg auf der südlichen Seite (stadtauswärts) ab 22 Uhr gesperrt, Fahrbahn (stadteinwärts) ab 22 Uhr gesperrt, bei Bedarf weitere Sperrungen)

Südbrücke (bei Bedarf)

Zoobrücke (ab 22 Uhr für Radfahrer und Fußgänger gesperrt, Fahrbahnen bleiben in beide Richtungen offen)

Zülpicher Straße (bei Bedarf)

Teile des Barbarossaplatzes (bei Bedarf)

Roonstraße (bei Bedarf)

Hohenstaufenring (bei Bedarf)

Dasselstraße (bei Bedarf)

Silvester in Köln 2022: Fahrverbot für Lkws

Für die Silvesternacht 2022 verhängt die Stadt Köln ein Lkw-Fahrverbot für die gesamte Innenstadt. Diese Maßnahme wurde mit der Polizei abgestimmt und dient ebenfalls zum Schutz der feiernden Menschen.

Das Fahrverbot gilt von Samstag, 31. Dezember 2022, 20 Uhr, bis Sonntag, 1. Januar 2023, 4 Uhr, für Lkws über 7,5 Tonnen. Das Fahrverbot gilt nicht für Busse.

Silvester 2022 in Köln: Das müssen Anwohner der Kölner Innenstadt beachten

Für den Fall der Sperrung der Altstadt zwischen Rhein und der Linie Heumarkt/Alter Markt/Auf dem Brandt rät die Stadt den Anwohnern über die Mitführung des Ausweises. Zudem sollen Anwohner der Domumgebung Bändchen erhalten.

Silvester in Köln 2022: Hilfsstellen bei Notfällen und sexuelle Belästigung

Da es besonders in der Silvesternacht vermehrt zu medizinischen Notfällen kommt, wurden für diese Fälle mobile Hilfestellen eingerichtet. Standorte sind unter anderem an der Frankenwerft im Bereich Rheingarten/Weltjugendtagsweg, am Fischmarkt im Bereich Rheingarten/Fischmarkt, am Leystapel unter der Deutzer Brücke (linksrheinisch) und an der Deutzer Brücke im Bereich der linksrheinischen Brückenrampe an der Abfahrt Markmannsgasse.

Mit Blick auf die Silvesternacht 2015 verweist die Stadt Köln zudem darauf, dass Mädchen und Frauen, die sexuell belästigt, genötigt, bedroht oder vergewaltigt worden sind, Rat und Hilfe bei den Beraterinnen von Edelgard finden. Sie sind von 22 bis 2 Uhr unter der Rufnummer 0221 / 221-27777 erreichbar.