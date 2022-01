Neues Pokémon Spin-off geleakt!

Ihr habt eure Kindheit auch vor dem Gameboy damit verbracht, Pokémon zu fangen und auf dem Schulhof Pokémon Karten getauscht? Dann habt ihr sicher schon richtig Bock auf Pokémon Legenden Arceus, oder? Wir natürlich auch, aber als wahrer Pokémon Fan kann man nie genug bekommen und wir haben gute Neuigkeiten. Laut Samus Hunter, einem bekannten Nintendo-Insider und Leaker, werden wir bald weitere Pokémon-Spin-offs bekommen… vielleicht sogar schon sehr bald.

Eher Bock auf GTA? Auch kein Problem:

Wie aus dem Tweet vom eben schon genannten Leaker Samus Hunter, werden die kommenden Pokémon Spin-off-Spiele nicht auf Konsole beschränkt sein, sondern vermutlich auch für mobile Geräte erscheinen. Wichtiger aber ist noch, dass wir vielleicht endlich ein Detective Pikachu Spiel bekommen!

New spin-offs are also coming for mobile and console, I don't rule out that we might see some Detective Pikachu related stuff.

These are TPC's general plans as of today, in the coming weeks/months I will try to keep you updated. I will talk about Nintendo in the coming days.

— Samus Hunter | Nintendo Leak and News Inside (@SamusHunter2) January 3, 2022