Leaker verrät GTA 6 Release Date!

Ihr habt schon immer gerne für Chaos gesorgt, euch durch schicke amerikanische Städte geballert und krumme Dinger gedreht? Nein, nicht im echten Leben natürlich, nur in GTA! Der letzte Teil der Reihe – GTA 5 – war mal wieder ein riesiger Erfolg und obwohl das Spiel inzwischen schon über acht Jahre alt ist (ja, richtig gelesen ACHT Jahre), wird es immer noch fleißig gezockt. Insbesondere GTA Online erfreut sich großer Beliebtheit bei vielen Streamern und deren Communitys. Aber was ist denn eigentlich mit einer Fortsetzung? Nach acht Jahren könnte doch so langsam mal ein GTA 6 kommen, oder?

Gleichmal eins vorweg: Rockstar Games hat sich bisher noch nicht öffentlich zu GTA 6 geäußert und auch noch keinerlei Ankündigung dazu gemacht. Zu unserem Glück gibt es aber ein paar gut informierte Leaker, die uns mit News bei der Stange halten – wir sind also gar nicht auf offizielle Ankündigungen angewiesen.

Wann erscheint GTA 6?

Gibt es schon ein genaues Datum? Vielleicht sogar eine Uhrzeit, Downloadgröße, Komplettlösung und mehr? Ums kurz zu machen: Nö! Alles, was wir bisher wissen, ist, dass GTA 6 2023 erscheinen soll! Ja, wir haben noch kein offizielles genaues Datum von den Entwicklern bekommen. Wäre ja auch zu schön gewesen… Aber immerhin, 2023 ist ja gar nicht mehr so weit weg.

Ihr fragt euch, woher wir die Infos haben? Ein bekannter Leaker namens Tez2 hat kürzlich in einem GTA-Forum Folgendes gepostet:

Da wir gerade ins Jahr 2022 starten, ist die Ankündigung des nächsten Titels im neuen Jahr so gut wie sicher. Wenn man Rockstars Verhaltensmuster bei großen Titeln zugrunde legt, ist eine Veröffentlichung ein Jahr später zu erwarten.

Da Tez2 sich in der Community bereits einen Namen gemacht hat und schon mehrfach mit seinen Leaks richtig lag, genießt er ein gewisses Ansehen. Wir sind also verführt seinen Aussagen Glauben zu schenken. Bedenkt man, dass schon früher ein weiterer Leaker folgende Aussage getroffen hat, wirkt ein GTA 6 Release 2023 umso glaubwürdiger.

Sie [Rockstar Games] werden GTA VI nicht ankündigen, bevor das Next-Gen-Upgrade von GTA V veröffentlicht wird. Red Dead Redemption II wurde ein Jahr vor dem ursprünglichen Veröffentlichungsdatum angekündigt. Erwartet, dass GTA VI Ende nächsten Jahres angekündigt wird, wenn COVID die Entwicklung nicht zurückgeworfen hat.

Dieses Statement wurde noch 2021 gemacht, beide Leaker deuten also eine Ankündigung von GTA 6 noch dieses Jahr und eine Veröffentlichung 2023 an.

Seid ihr schon so richtig gehypt auf das neue GTA? Verfolgt ihr alle News und Leaks und könnt es kaum noch erwarten? Oder seid ihr sowieso noch mehr als beschäftigt mit Battlefield 2042, Halo Infinite und Call of Duty: Vanguard und FIFA 22? Vielleicht interessiert euch GTA ja auch gar nicht und ihr wartet stattdessen auf Red Dead Redemption 3… Wir halten euch auf jeden Fall über weitere Infos zu GTA 6 auf dem Laufenden.