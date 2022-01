The Last of Us Remake & TLOU 2 Multiplayer Release Date

The Last of Us war geil! The Last of Us 2 auch! Wer was anderes behauptet, hat keine Ahnung oder es nicht selbst gespielt. Das erste TLOU ist jetzt aber schon fast 9 Jahre alt und damals noch für die PS3 erschienen und selbst The Last of Us 2 ist schon knapp 2 Jahre alt. Da wird es doch langsam mal Zeit für ein Remake des Originals für die PS5 und was ist eigentlich mit dem Multiplayer für The Last of Us 2 passiert? Dass es ein Remake des ersten Spiels geben wird, ist ja schon länger bekannt, allerdings haben die Jungs von Naughty Dog sich bisher noch sehr mit Infos dazu zurückgehalten.

Dank fleißigen Leaker auf Twitter, haben wir jetzt aber endlich Neuigkeiten.

Wann kommt das The Last of Us PS5 Remake?

Tom Henderson, der ein sehr aktiver Leaker ist und in der Vergangenheit eine erstaunliche Erfolgsbilanz vorweisen kann, hat jetzt auf Twitter verkündet, dass das TLOU Remake sich schon in der Endphase der Entwicklung befindet.

Heard from multiple people now that the TLOU remake is nearly finished and could release during the latter half of 2022🧐 pic.twitter.com/ZxmNU7zS9k — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) January 5, 2022

Laut seinem Tweet, hat er von mehreren seiner Quellen gehört, dass sich das PS5 Remake in den letzten Zügen der Entwicklung befindet und dementsprechend schon in der zweiten Hälfte von 2022 erscheinen könnte. Denkt aber immer daran, dass obwohl Henderson in der Regel sehr gut informiert ist, es sich hierbei immer noch um einen Leak handelt und nicht um eine offizielle Aussage des Publishers.

Wann kommt der The Last of Us 2 Multiplayer?

Ebenfalls Tom Henderson erklärte in einem weiteren Tweet auch, dass der The Last of Us 2 Multiplayer zusammen mit einem Director’s Cut ebenfalls in Arbeit sei. Hier schreibt Henderson:

Zum TLOU2 MP und TLOU 2 Directors Cut – ich habe gehört, dass sie auch kommen werden – aber ich weiß nicht genau wann/wie. Wenn sie alle zusammen erscheinen, könnte das ein guter Kompromiss sein, wenn GOW auf Q1 2023 verschoben wird – aber das ist im Moment nur eine Spekulation meinerseits.

Leider sind auch hier noch keine offiziellen Informationen verfügbar, nach Hendersons Aussage könnten wir aber mit einem Release Ende 2022 oder Anfang 2023 rechen.

Da wir ja bereits wissen, dass es auch eine HBO Serie für The Last of Us geben soll, würde es durchaus Sinn ergeben, das Remake und den Multiplayer noch davor rauszubringen, um nochmal ordentlich den Hype anzufeuern. Was ebenfalls für einen Release Ende 2022 spricht, ist, dass wir bisher noch nicht von vielen Sony-Titeln für dieses Jahr gehört haben. Ein TLOU Remake oder TLOU2 Multiplayer könnte Sony hier also einen ordentlichen Boost geben.

Sobald es neue Informationen gibt, halten wir euch natürlich auf dem Laufenden.

