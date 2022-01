Red Dead Redeption 2 kommt für PS5!

Dass Red Dead Redemption eine unglaublich geile Spielereihe ist, müssen wir glaub ich niemandem mehr erzählen. Sowohl das erste Red Dead Redemption, als auch Red Dead 2 waren der Hammer, aber letzteres ist jetzt ja auch schon wieder bald 4 Jahre alt und da Rockstar derzeit an GTA 6 arbeitet, wird ein Red Dead Redemption 3 wohl noch eine Weile auf sich warten lassen. Wie soll man also die Wartezeit füllen? Wie wäre es zum Beispiel mit einem Red Dead Redemtion 2 Remake für die PlayStation 5? Ja klar, viele fragen sich vielleicht jetzt, wie RDR2 denn noch besser aussehen soll, aber glaubt uns, die PS5 hat was auf dem Kasten und kann sicher noch ein bisschen was aus dem Spiel rauskitzeln. Und hey, es soll ja tatsächlich noch den ein oder anderen Zocker und glücklichen PS5-Besitzer da draußen geben, der RDR2 vielleicht noch gar nicht gespielt hat…

Red Dead Redemption 2 PS5-Remake Ankündigung

Wie immer, basieren auch diese Infos mal wieder auf Gerüchten und Leaks gut informierter Leaker im Internet. Laut AccNgt, einem Insider aus der Spieleindustrie, scheint eine offizielle Ankündigung eines RDR2 PS5-Remakes noch 2022 sehr wahrscheinlich. In seinem Tweet schreibt er auch, dass das Remake bereits in Entwicklung sei. Sollte das stimmen, wäre eine offizielle Ankündigung dieses Jahr also tatsächlich möglich, da wir noch keinerlei Aussagen von Rockstar selbst zu diesem Projekt bekommen haben. Genießt diese Infos aber bitte mit etwas Vorsicht, denn auch wenn es sich beim Leaker um einen Brancheninsider handelt, ist das Red Dead 2 PS5 Remake bisher nur ein unbestätigtes Gerücht.

Für Rockstar Games scheint 2022 aber nichtsdestotrotz ein wildes Jahr zu werden. Wir haben bereits Gerüchte zu einem GTA 4 Remake gehört, GTA 6 ist auch schon seit längerem in Arbeit und jetzt noch das RDR2 Remake… Vielleicht kommt ja gleich auch noch ein Remaster für das erste Red Dead Redemption mit. Wenn ihr euch die Zeit bis zur offiziellen Ankündigung mit mehr RDR Content vertreiben wollt, haben wir uns kürzlich für euch die möglichen Hauptcharaktere für Red Dead Redemption 3 angeschaut.

>> Wer ist der Protagonist in Red Dead Redemption 3? <<

Wenn ihr keine Lust auf Wilder Westen und Revolverhelden habt, aber trotzdem auf gute Storyspiele steht, könnte auch The Last of Us was für euch sein. Hier soll es ebenfalls schon bald ein Remaster des ersten Teils geben sowie einen Director’s Cut und den lange gewünschten Multiplayer Modus für The Last of Us 2.

>> The Last of Us Remake & TLOU 2 Multiplayer Release Date <<

Würdet ihr euch über ein Red Dead Redemption 2 PS5-Remake freuen und es nochmal spielen? Oder habt ihr das Spiel schon so satt, dass euch selbst eine PS5-Version nicht mehr hinter dem Sofa hervorholen kann?