Wetter NRW: So wird es an Vatertag und am Wochenende

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen können sich auf zunehmend freundliches Wetter und einen größtenteils trockenen Feiertag freuen. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) wird es am Dienstagnachmittag zwar noch einige Schauer geben, vereinzelt könnten auch Gewitter im Westen auftreten. Jedoch werden im Laufe des Tages zunehmend Auflockerungen erwartet, und die Temperaturen sollen Höchstwerte zwischen 16 und 19 Grad erreichen.

>> Wetter in Düsseldorf: So wird es heute und morgen <<

Am Mittwoch wird es zwar wechselnd bis stark bewölkt sein, aber größtenteils trocken bleiben. Nachmittags wird sich laut DWD auch die Sonne zeigen, und die Temperaturen sollen maximal 18 bis 21 Grad erreichen.

Wie wird das Wetter in NRW am Vatertag (Christi Himmelfahrt)?

Für Christi Himmelfahrt und den Freitag prognostizieren die Meteorologen ebenfalls freundliches Wetter mit Höchstwerten zwischen 19 und 22 Grad. Am Donnerstag wird es größtenteils trocken, heiter und teilweise bewölkt sein, während der Freitag laut Vorhersage überwiegend wolkenlos sein wird.

Ausflugs-Tipps in NRW für die ganze Familie

Bei diesen Wetteraussichten lässt sich prima ein Ausflug zu einem der zahlreichen Hotspots in NRW planen: Da wäre zum Beispiel der Erlebnisbauernhof Gertrudenhof in Hürth bei Köln, auf dem ihr zurzeit Erdbeeren pflücken könnt. Außerdem steht im Mai auch der Kölner Fischmarkt wieder an. Wie die letzte Ausgabe in Düsseldorf gelaufen ist, sehr ihr hier.

Ihr wollt Obst und Gemüse wie ein echter Bauer selber ernten? Dann haben wir hier die sieben besten Höfe in NRW für euch aufgelistet.

mit dpa