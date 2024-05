Muttertag 2024 in Köln: 5 Top Geschenk- und Ausflugstipps

Ehre, wem Ehre gebührt! Wenn ihr eurer Mutter in diesem Jahr mal etwas mehr bieten wollt, als einen Besuch mit Blumen, dann stöbert euch durch unsere Ausflugs-Tipps zum Muttertag in Köln.

Wann ist Muttertag? Am Sonntag, 12. Mai 2024

Muttertag 2024 in Köln: 5 Geschenk- und Ausflugstipp

KD-Schifffahrt über den Rhein

Die Köln-Düsseldorfer (KD) haben sich für den Muttertag etwas ganz Besonderes überlegt. Die MS RheinMagie lädt Mutter und Kinder zur großen „Muttertagstour“ ein. Für ausgelassene Stimmung an Bord sorgen ein DJ des Eventschiffs und eine Live-Band. Der Einlass beginnt um 10.30 Uhr, Abfahrt ist um 11.30 Uhr. Dann tuckert ihr den ganzen Tag über den Rhein in Richtung Bonn und auf dem Rückweg über Leverkusen wieder zurück nach Köln. Um 18 Uhr seid ihr wieder zurück an der Anlegestelle. Hier geht’s zu den Tickets.

Was: Muttertagstour auf dem KD-Schiff

Wann: 12. Mai 2024, ab 10.30 Uhr

Wo: KD-Anleger, Frankenwerft 35, 50667 Köln

Preis: 49 Euro pro Person (Welcome-Drink inklusive)

Entspannung im Mediterana

Ihr wollt euch und eurer Mutter einen Tag voller Luxus und Entspannung gönnen? Dann taucht ein in die orientalisch-mediterrane Sauna- und Spa-Landschaft der Mediterana in Bensberg bei Köln. Hier warten indisch-arabische sowie spanisch-maurische Paläste auf euch. Der Garten und die verschiedenen Saunen versprühen den orientalischen und südeuropäischen Charme – Urlaubs-Feeling garantiert! Wenn euch der Hunger überkommt, warten verschiedene Bars und Restaurants in der Mediterana auf euch. Lasst es euch gut gehen!

Was: Mediterana (Spa)

Wann: 12. Mai 2024, 9 bis 22.30 Uhr

Wo: Saaler Mühle 1, 51429 Bergisch Gladbach

Preis: ab 42 Euro (4 Std.)

Kino mit Retro-Charme im Residenz

Nochmal mit Mama ins Kino wie in Kindheitstagen? Dieses Spektakel könnt ihr an Muttertag in einem ganz besonderen Flair zelebrieren. Im Residenz auf den Kölner Ringen könnt ihr aktuelle Filme sowie Klassiker im Stil der 50er und 60er Jahre genießen. Hier sitzt ihr in alten Ledersesseln mit viel Beinfreiheit. Und das Beste: Ihr werdet während des Films am Platz bedient und könnt euch den Abend mit Snacks und Champagner versüßen.

Was: Besuch im Residenz

Wann: 12. Mai 2024

Preis: 10-17 Euro pro Ticket

Wo: Kaiser-Wilhelm-Ring 30-32, 50672 Köln

Gürzenich Orchester in der Philharmonie

Mit diesem Geschenk könnt ihr euch sehen lassen, wenn eure Mutter klassische Musik und Opern liebt. Denn an Muttertag spielt das Gürzenich Orchester in der Kölner Philharmonie. Also: Macht euch und eure Muttis schick und los geht’s. Für 55 Euro seid ihr dabei. Hier geht’s zu den Tickets.

Was: Konzert

Wann: 12. Mai 2024, 11 Uhr

Preis: 55 Euro

Wo: Innenstadt

Weinwanderung de Latäng

Das Kwartier hat schöne Ecken. Und die lassen sich auch gut mit einem Glas Wein in der Hand entdecken! Vorbei an der Herz Jesu Kirche, durch die Kyffhäuser Straße oder den Rathenaupark, einmal um die Synagoge, quer über den Yitzhak Rabin Platz, vorbei an der Uni Mensa und den schönen Platanen, mitten durch die Zülpicher Straße – alle Wege führen zur Traube. Wenn ihr Lust auf eine solche Weinwanderung mit eurer Mutter habt, kommt hier das perfekte Muttertagsgeschenk. Für 22 Euro pro Person könnt ihr an der Weinwanderung teilnehmen und habt sechs 0,1-Gläser bei insgesamt 16 Gastronomen inklusive. Hier geht es zu den Tickets.

Was: Weinwanderung de Latäng

Wann: 12. Mai 2024, 14 bis 19 Uhr

Preis: 22 Euro (inklusive sechs Wertmarken für jeweils ein 0,1l Glas)

Wo: Kwartier Latäng

