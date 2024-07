Volle Straßen und Züge zum Sommerferien-Start in NRW - Infos & Tipps

Am Freitag (5. Juli) beginnen für rund 2,5 Millionen Schülerinnen und Schüler in Nordrhein-Westfalen die Sommerferien, was vielerorts zu Wartezeiten führen kann. Besonders auf Autobahnen und Schienen wird am Wochenende mit erheblichem Verkehr gerechnet. Laut ADAC müssen Berufspendler und Urlauber vor allem am Nachmittag Geduld aufbringen.

„Wer sich sofort nach der Arbeit mit dem Auto in Richtung Nord- und Ostseeküste, Niederlande oder südliche Urlaubsländer auf den Weg macht, landet erstmal im Stau“, prognostiziert ein ADAC-Verkehrsexperte. Hauptursache sei nicht nur der Urlaubsreiseverkehr, da nicht alle gleich am ersten Wochenende fahren. Der Berufsverkehr falle am stärksten ins Gewicht.

Viele Baustellen in NRW

Staus erwartet der ADAC auf den Autobahnen im Großraum Köln/Bonn, im gesamten Ruhrgebiet sowie auf der A1 (Köln – Dortmund – Bremen – Hamburg), der A2 (Oberhausen – Dortmund – Hannover) und der A3 (Emmerich – Oberhausen – Köln – Frankfurt). Rund 600 Baustellen in NRW sorgen zudem für weitere Behinderungen und Zeitverlust.

Reisetipps vom ADAC

Wer flexibel ist, sollte laut ADAC Montag oder Dienstag außerhalb der Stoßzeiten starten. Am Wochenende könnte der Wegfall des Berufsverkehrs für etwas Entspannung sorgen. „Am Samstag und Sonntag sollte man besser durchkommen“, sagte ein ADAC-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur.

Volle Züge zum Ferienstart

Die Deutsche Bahn rechnet zum Ferienstart mit vielen Fahrgästen. „Die höchste Nachfrage haben wir erfahrungsgemäß zum Beginn und Ende der Ferien“, sagte ein Bahn-Sprecher. Vom 5. bis 11. Juli sowie am 17. und 18. August seien daher voraussichtlich deutlich mehr Reisende unterwegs. Auch an den Ferienwochenenden sind gut ausgelastete Züge zu erwarten. „Alles, was rollen kann, rollt im Fernverkehr“, so der Sprecher.

Flexiblen Reisenden empfiehlt die Bahn, die Hauptreisezeiten zu meiden und eher früh am Morgen oder spät am Abend zu fahren. Es sei sinnvoll, eine Sitzplatzreservierung zu buchen und die Auslastung im DB Navigator im Auge zu behalten. Sperrungen und damit Einschränkungen gibt es bei der Bahn in den Ferien unter anderem rund um Duisburg. Richtung Süden wird zudem die Strecke zwischen Frankfurt und Mannheim gesperrt.

