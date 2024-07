Nach einem schweren Autounfall mit einem Schwerverletzten ist die Autobahn 3 in Richtung Köln (NRW) gesperrt. Laut einem Polizeisprecher könnte die aufwendige Bergung der Trümmer bei Langenfeld (Kreis Mettmann) noch bis etwa 10 Uhr andauern. Er berichtete von einem „Riesentrümmerfeld“.

Neben der schwer verletzten Person erlitt eine weitere Person leichte Verletzungen. Was war passiert? In den frühen Morgenstunden kollidierten zwei Autos, wobei eines seinen Motorblock verlor. Ein drittes Auto, das von hinten kam, fuhr über das Fahrzeugteil und überschlug sich, so der Sprecher. Die Ursache des Unfalls ist noch unklar.

mit dpa