A59 bei Köln während Sommerferien in NRW viermal vollgesperrt

Während der Sommerferien 2024 in NRW nimmt die Autobahn GmbH (Niederlassung Rheinland) aufwändige Sanierungsarbeiten an der A59 vor. Deswegen kommt es an gleich vier Wochenenden zu Vollsperrungen im Bereich. Es werden großräumige Umfahrungen sowie lokale Umleitungen eingerichtet. Dennoch werden laut Autobahn GmbH Staus und volle Straßen erwartet.

Wann wird die A59 bei Köln vollgesperrt?

Die Autobahn GmbH kündigt folgende Sperrtermine und Ausweichmöglichkeiten an:

Von Freitag (26.7.), 20 Uhr, bis Montag (29.7.), 5 Uhr, in Fahrtrichtung Köln zwischen den Anschlussstellen Troisdorf und Spich. Lokale Umleitung über U57.

Von Freitag (2.8.), 20 Uhr, bis Montag (5.8.), 5 Uhr, in Fahrtrichtung Bonn zwischen den Anschlussstellen Spich und Troisdorf. Lokale Umleitung über U38.

Von Freitag (9.8.), 20 Uhr, bis Montag (12.8.), 5 Uhr, in Fahrtrichtung Köln zwischen den Anschlussstellen Spich und Lind. Lokale Umleitung über U59.

Von Freitag (16.8.), 20 Uhr, bis Montag (19.8.), 5 Uhr, in Fahrtrichtung Bonn zwischen den Anschlussstellen Lind und Spich. Lokale Umleitung über U80.

Die Umleitungen für den lokalen Verkehr sind im untergeordneten Netz mit den blauen Umfahrungstafeln „U“ ausgeschildert. Insbesondere dem Fern- und Schwerverkehr wird empfohlen, den Bereich an diesen Wochenenden großräumig, beispielsweise über die A3 und A555, zu umfahren.

Was genau wird an der A59 bei Köln repariert?

Die Autobahn GmbH Rheinland saniert in zwei Bauphasen die Fahrbahndecke der A59 zwischen den Anschlussstellen Flughafen und Troisdorf in beide Fahrtrichtungen. In den Sommerferien werde innerhalb der ersten Bauphase zunächst der Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Lind und Troisdorf saniert. An den vier Wochenenden werden insgesamt rund 53.000 Quadratmeter Asphalt erneuert. Dazu werde zunächst eine etwa zwölf Zentimeter dicke Schicht herausgefräst und anschließend in zwei Schichten neu eingebaut. Zum Abschluss erfolgt die Neumarkierung der Strecke. Dazu wird die A59 an vier Wochenenden gesperrt.

Warum findet die Sanierung in den Sommerferien statt?

Um die Verkehrsteilnehmenden auf dieser sehr stark frequentierten Autobahn (ca. 90.000 Kfz/Tag SVZ 2021) so wenig wie möglich zu belasten, wurden bewusst vier Wochenenden in den verkehrsärmeren Sommerferien für die Umsetzung ausgewählt. An diesen liegt die Verkehrsmenge auf der A59 deutlich unter der an Wochenenden außerhalb der Ferienzeit und noch deutlicher unter jener während der Woche. Trotz der Auswahl der verkehrsärmeren Ferienwochenenden werden vermutlich immer noch viele Verkehrsteilnehmende die Strecke nutzen. Daher ist an allen vier Wochenenden mit Staus und vollen Straßen auch im weiteren Umfeld der Sperrung zu rechnen.

Was passiert während der zweiten Bauphase?

Die zweite Bauphase – zwischen den Anschlussstellen Lind und Flughafen – wird voraussichtlich im Frühjahr 2025 stattfinden. In dieser Bauphase sind keine Vollsperrungen geplant. In Vorbereitung darauf werden auf der A59 zwischen September und November Mittelstreifenüberfahrten und eine provisorische Fahrspur hergestellt. Dabei werden die Fahrbahnbreiten verringert und die Geschwindigkeit auf 80 km/h reduziert. Vereinzelt sind Einschränkungen auf der Strecke sowie Sperrungen in den Anschlussstellen möglich. Die Autobahn GmbH Rheinland informiere frühzeitig zu den weiteren Maßnahmen.

