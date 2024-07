Sommerferien NRW: Stau-Angst? ADAC verrät Tricks und beste Reisezeit

Endlich Ferienzeit! Doch für viele Autofahrer in Nordrhein-Westfalen beginnt damit das Leid auf den Autobahnen. Staus, Baustellen und LKW-Verkehr sorgen für Mega-Stress. Welche Strecken man unbedingt meiden sollte und wann die beste Zeit für die Abfahrt ist, erfahrt ihr hier.

ADAC rät von Reisezeiten am Wochenende ab

Freitagnachmittag, Samstagvormittag, Sonntagnachmittag: Laut ADAC sind dies die schlimmsten Zeiten, um während der NRW-Sommerferien (vom 5. Juli bis 20. August) auf die Autobahn zu gehen. Geeignete Wochentage, um in den Urlaub zu starten, seien hingegen Dienstag bis Donnerstag.

Auch der Flughafen Düsseldorf rechnet zum Ferienstart mit einem regelrechten Urlaubsansturm. So viele Passagiere werden während den Sommerferien 2024 erwartet.

Hier wird es während den Sommerferien besonders voll

Staugefahr droht besonders in den Großräumen Hamburg, Berlin, Köln und München sowie auf Fernstraßen zur Nord- und Ostsee, dem Kölner Ring und beliebten Nord-Süd-Routen. Diese Strecken sollten besonders zu den beliebten Reisezeiten und Tagen gemieden werden:

Großräume Hamburg, Berlin, Köln, München

Fernstraßen zur Nord- und Ostsee

Kölner Ring A1/A3/A4

A1 Köln – Dortmund – Bremen – Hamburg

A2 Dortmund – Hannover

A3 Oberhausen – Köln – Frankfurt – Nürnberg – Passau

A5 Frankfurt – Karlsruhe – Basel

A6 Mannheim – Heilbronn – Nürnberg

A7 Hamburg – Flensburg

A7 Hamburg – Hannover sowie Würzburg – Ulm – Füssen/Reutte

A8 Stuttgart – München – Salzburg

A9 Berlin – Nürnberg – München

A24 Berlin – Hamburg

A45 Hagen – Gießen – Aschaffenburg

A59 bei Köln vollgesperrt (siehe unten)

A61 Mönchengladbach – Koblenz – Ludwigshafen

A93 Inntaldreieck – Kufstein

Dazu passend: Die staureichsten Autobahnen in NRW: Hier werdet ihr 2024 besonders häufig stehen müssen

Autobahnsperrungen während der NRW-Sommerferien: A40, A59 und B1 betroffen

Die A40 in Bochum ist für 15 Wochen komplett gesperrt. In Dortmund kommt es zwischen dem 12. Juli und 11. August auf der B1 zu tagelangen Vollsperrungen wegen Brückensanierung. Informiert euch vorab über aktuelle Baustellen und Umleitungen! Auch die A59 bei Köln wird an gleich vier Wochenenden während der Sommerferien in NRW vollgesperrt. Hier erfahrt ihr alle Details!

LKWs in Bayern auch am Wochenende unterwegs

Um die Hilfsmaßnahmen nach den Hochwasserkatastrophen im Süden Deutschlands zu unterstützen, dürfen LKWs in Bayern jetzt auch samstags zwischen 7 und 20 Uhr fahren. Die Aufhebung des LKW-Fahrverbots am Wochenende führt allerdings zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen auf den Autobahnen, insbesondere in den beliebten Ferienregionen. Autofahrer müssen daher mit längeren Fahrzeiten und Staus rechnen, besonders an den Freitagen und Samstagen.