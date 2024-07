Koffer packen, Urlaubsfreude tanken: Mit dem Schulende am kommenden Freitag beginnt für viele Nordrhein-Westfalens die schönste Zeit des Jahres. Auch am Düsseldorfer Airport herrscht Vorfreude auf die Ferienzeit, denn der Flughafen erwartet in den kommenden Wochen einen wahren Ansturm von Urlaubern.

Rekordverdächtige 3,3 Millionen Passagiere werden voraussichtlich zwischen dem 22. Juni und 6. August ihre Reise vom größten Airport NRW antreten. Das sind rund sechs Prozent mehr als im Vorjahr und bedeutet an manchen Tagen bis zu 75.000 Fluggäste.

„Wir freuen uns über die starke Nachfrage und sind bestens auf die steigenden Passagierzahlen vorbereitet“, erklärt Dr. Henning Pfisterer, Leiter Aviation am Düsseldorfer Airport. Effiziente Prozesse, modernste Technik und ein engagiertes Team sollen dafür sorgen, dass die Passagiere entspannt und pünktlich in ihren Urlaub starten können.

Schon am ersten Ferienwochenende werden über 215.000 Fluggäste erwartet. Spitzentag wird der 7. Juli mit rund 75.000 Passagieren sein. Besonders beliebt sind im Ferienzeitraum die Sonne und das Meer: Spanien, Türkei, Griechenland und Italien stehen hoch im Kurs bei den Urlaubern.

Schneller ins Flugzeug: Airport Düsseldorf hat aufgerüstet

Um den Andrang zu bewältigen, hat der Flughafen in den letzten Monaten umfangreiche Maßnahmen umgesetzt. Dazu gehört unter anderem die Erweiterung des Self Bag Drop-Angebots, an dem mittlerweile fünf Airlines ihre Passagiere ihr Gepäck selbstständig aufgeben können.

Auch an den Sicherheitskontrollen setzt der Airport auf modernste Technik. Sieben hochmoderne CT-Scanner sorgen für kurze Wartezeiten und effiziente Kontrollen. Passagiere können außerdem vorab ein Zeitfenster für die Sicherheitskontrolle reservieren, um ihren Aufenthalt im Terminal besser planen zu können.

