60 Millionen Euro für „Feuerwache der Zukunft“ am Airport Düsseldorf

Ein wichtiger Meilenstein für die Zukunft des Luftverkehrs in Düsseldorf: Am Dienstag, 25. Juni 2024, feierte der Flughafen die Grundsteinlegung für die neue Hauptfeuerwache. Mit einer Investition von 60 Millionen Euro entsteht in unmittelbarer Nähe zum östlichen Vorfeld ein Zentrum für Sicherheit und Einsatzbereitschaft.

14.000 Quadratmeter auf vier Etagen

Die neue Feuerwache wird auf einer Fläche von rund 14.000 Quadratmetern auf vier Stockwerken errichtet und bietet den rund 200 Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmännern modernste Arbeitsbedingungen. Herzstück der neuen Wache wird eine Leitwarte mit neuester Technik sein, die eine noch schnellere und effizientere Koordinierung von Einsätzen ermöglicht.

23 Stellplätze für die Einsatzfahrzeuge im Gebäude- und Flugzeugbrandschutz, fünf Stellplätze für Rettungsfahrzeuge, Werkstätten, Aufenthalts- und Sozialräume, Sport- und Trainingsmöglichkeiten inklusive einer Atemschutz-Übungsstrecke sowie eine integrierte Kleiderkammer heben die Arbeit der Feuerwehr auf ein neues Niveau, heißt es in einer Mitteilung des Flughafens.

Nachhaltige Bauweise für die Zukunft

Neben der hochmodernen Ausstattung zeichnet sich die neue Feuerwache auch durch ihre nachhaltige Bauweise aus. So wird das Gebäude mit einer Photovoltaikanlage auf dem Dach, Solarthermie für die Warmwasseraufbereitung und Wärmepumpen für die Unterstützung des Heiznetzes ausgestattet. Ein Gründach trägt zusätzlich zur Reduzierung des CO2-Fußabdrucks bei.

„Eine zukunftsfähige Infrastruktur und beste Arbeitsbedingungen bringen uns einen Schritt weiter auf dem Weg zum exzellenten Flughafen“, erklärt Lars Redeligx, Geschäftsführer des Düsseldorfer Flughafens. „Die neue Wache wird die Attraktivität unserer Feuerwehr als Arbeitgeber noch einmal steigern“, sagt Lars Redeligx, Geschäftsführer des Düsseldorfer Flughafens.“

„Ein wichtiges und wegweisendes Projekt“

Auch Dr. Rolf Pohlig, Vorsitzender des Aufsichtsrates des Flughafens, zeigt sich von der neuen Feuerwache begeistert: „ie ersten Überlegungen zum Neubau der Feuerwache wurden bereits weit vor der Corona-Pandemie angestellt. In den folgenden, so schweren Jahren für die gesamte Luftverkehrsbranche hat der Airport die Planungen unbeirrt konkretisiert. Aufsichtsrat und Gesellschafter haben dieses wichtige und wegweisende Projekt über all die Zeit gerne unterstützt, denn die Zufriedenheit und Sicherheit der Reisenden und der hier beschäftigten Menschen sind ein hohes Gut.“

Dann soll die neue Feuerwache fertig sein

Der Bau der neuen Hauptfeuerwache hat bereits im Frühjahr 2024 begonnen und soll im dritten Quartal 2025 abgeschlossen sein. Die neue Wache ist Teil eines umfassenden Investitionsprogramms des Flughafens Düsseldorf, in dessen Rahmen in den nächsten Jahren rund eine Milliarde Euro in die Modernisierung und den Ausbau der Infrastruktur investiert werden soll.

