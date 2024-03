Die Umbaumaßnahme der A46/A59 im Autobahndreieck Düsseldorf-Süd startete im März 2024 mit der letzten Bauphase. Auch in den kommenden Wochen finden noch einige Arbeiten zwischen den Anschlussstellen Düsseldorf-Holthausen und dem Autobahndreieck Düsseldorf-Süd, vorwiegend in Fahrtrichtung Wuppertal, statt.

Ziel ist es, die Fahrbeziehungen von der A46 aus Düsseldorf kommend auf die A59 in Fahrtrichtung Köln und die Zufahrt von der Anschlussstelle Düsseldorf-Eller in Fahrtrichtung Wuppertal mit dem Anschluss des Kreuzungsbauwerks zu entflechten. Zwischen dem Dreieck Düsseldorf-Süd und der Anschlussstelle Düsseldorf-Eller wird die Autobahn zudem auf sechs Fahrspuren verbreitert. So soll der Verkehr in diesem Streckenbereich entlastet werden.

>> Raser aufgepasst: Hier wird in Düsseldorf geblitzt <<

Mit folgenden Verkehrseinschränkungen auf der A46 in Fahrtrichtung Wuppertal ist vor und während der Umbaumaßnahme zu rechnen:

A46 zwischen Düsseldorf-Wersten und Eller: Nachts nur eine Spur Richtung Wuppertal frei

Seit Dienstag, dem 19. März, bis einschließlich Sonntag, dem 24. März, , steht euch auf der A46 in Fahrtrichtung Wuppertal zwischen der Anschlussstelle Düsseldorf-Wersten und dem Autobahndreieck Düsseldorf-Eller nur eine von drei Fahrspuren zur Verfügung. Die Einschränkung gilt abends und in der Nacht von 20 bis 5 Uhr morgens.

Grund der Sperrung sind Markierungsarbeiten der Autobahn GmbH Rheinland.

Die Autobahn GmbH Rheinland führt in diesen Zeiträumen Markierungsarbeiten aus.

>> Ostern in Düsseldorf: Osterfeuer, Ostermenüs, Partys und Kirmes – die besten Tipps <<

Verkehrseinschränkungen während der Umbaumaßnahme

A46 in Fahrtrichtung Wuppertal

Ab Samstag (9.3.) bis vsl. Herbst 2024 ist auf der A46 in Fahrtrichtung Wuppertal die Auffahrt in der Anschlussstelle Düsseldorf-Eller gesperrt. Die Auffahrt in Fahrtrichtung Düsseldorf ist frei. Entsprechende Umleitungen in die Gegenrichtung über die Anschlussstelle Düsseldorf-Holthausen sind mit rotem Punkt ausgeschildert.

Die Autobahn GmbH Rheinland schließt in diesem Zeitraum das Kreuzungsbauwerk an und führt weitere Restarbeiten aus.

A46/A59 bei Düsseldorf-Süd: Das waren die Einschränkungen vor dem Umbau

Die folgenden Arbeiten wurden in den vergangenen Wochen bereits abgeschlossen:

A46/A59 in beide Fahrtrichtungen

Von Montag (4.3.) bis Donnerstag (7.3.), jeweils von 10 bis 13 Uhr, stehen den Verkehrsteilnehmenden auf der A46 in Fahrtrichtung Wuppertal zwischen den Anschlussstellen Düsseldorf-Wersten und Düsseldorf-Holthausen zwei von drei Fahrspuren zur Verfügung.

Dienstag (5.3.) bis Freitag (8.3.), jeweils von 21-22 Uhr, ist die A46 in Fahrtrichtung Wuppertal zwischen der Anschlussstelle Düsseldorf-Holthausen und dem Autobahndreieck Düsseldorf-Süd einspurig befahrbar.

Dienstag (5.3.) bis Freitag (8.3.), jeweils von 22-5 Uhr, ist die A46 in Fahrtrichtung Wuppertal zwischen der Anschlussstelle Düsseldorf-Eller und dem Autobahndreieck Düsseldorf-Süd gesperrt. Entsprechende Umleitungen sind über die A59-Anschlussstelle Benrath mit rotem Punkt ausgeschildert.

Dienstag (5.3.) bis Freitag (8.3.), jeweils von 21-5 Uhr, ist die Verbindung von der A46 aus Wuppertal kommend auf die A59 in Fahrtrichtung Köln gesperrt. Eine Umleitung ist mit rotem Punkt ausgeschildert. Die Sperrungen der Verbindungen von und zur A46/A59 erfolgen nacheinander.

Dienstag (5.3.) bis Freitag (8.3.), jeweils von 22-5 Uhr, ist die Verbindung von der A59 aus Köln kommend auf die A46 in Fahrtrichtung Wuppertal gesperrt. Eine Umleitung ist mit rotem Punkt ausgeschildert. Die Sperrungen der Verbindungen von und zur A46/A59 erfolgen nacheinander.

Samstag (9.3.) und Sonntag (10.3.), jeweils von 10 bis 18 Uhr ist die Anschlussstelle Düsseldorf-Eller in Fahrtrichtung Wuppertal gesperrt. Es ist keine Ab- und Auffahrt möglich. Eine Umleitung ist über die Anschlussstelle Erkrath mit rotem Punkt ausgeschildert.

Samstag (9.3.), von 10 bis 18 Uhr, ist auf der A46 in Fahrtrichtung Wuppertal im Autobahndreieck Düsseldorf-Süd eine von drei Fahrspuren frei.

Sonntag (10.3.), von 10 bis 18 Uhr, ist die Hauptfahrbahn der A46 im Autobahndreieck Düsseldorf-Süd in Fahrtrichtung Wuppertal voll gesperrt. Der Verkehr in Fahrtrichtung Wuppertal wird über die Parallelfahrbahn geführt.

Montag (11.3.) bis Freitag (15.3.), jeweils von 20-5 Uhr, ist in der Anschlussstelle Düsseldorf-Eller in Fahrtrichtung Wuppertal keine Auf- und Abfahrt möglich. Entsprechende Umleitungen sind über die Anschlussstellen Erkrath und Benrath mit rotem Punkt ausgeschildert.

Die Autobahn GmbH Rheinland führte während dieser Zeit vorbereitende Maßnahmen durch. Dazu gehörten das Aufstellen der Beschilderung und transportablen Schutzeinrichtungen, das Einrichten der Verkehrsführung sowie das Anbringen von gelben Markierungen auf der Fahrbahn.