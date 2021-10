Die Polizei und die Stadt Düsseldorf kontrollieren regelmäßig die Geschwindigkeit der Autofahrer in der NRW-Landeshauptstadt. Wir klären euch in diesem Artikel darüber auf, an welchen Punkten in Düsseldorf aktuell Blitzer und Radarfallen stehen.

Natürlich sind auch an anderen Stellen im Stadtgebiet Geschwindigkeitskontrollen durch Mitarbeiter des Ordnungsamtes möglich. Doch wir zeigen euch hier, in welchen Straßen in Düsseldorf angekündigte Radarfallen stehen.

Düsseldorf: Blitzer-Überblick vom 12. bis 17. Oktober 2021

Dienstag, 12. Oktober : An der Piwipp, Bernburger Straße, Leuchtenberger Kirchweg, Quadenhofstraße, Torfbruchstraße, Ulmenstraße, Markenstraße, Karl-Geusen-Straße

: An der Piwipp, Bernburger Straße, Leuchtenberger Kirchweg, Quadenhofstraße, Torfbruchstraße, Ulmenstraße, Markenstraße, Karl-Geusen-Straße Mittwoch, 13. Oktober : Am Schönenkamp, Dellestraße, Derendorfer Allee, Flinger Broich, Leuchtenberger Kirchweg, Uerdinger Straße, Theodorstraße, Toulouser Allee

: Am Schönenkamp, Dellestraße, Derendorfer Allee, Flinger Broich, Leuchtenberger Kirchweg, Uerdinger Straße, Theodorstraße, Toulouser Allee Donnerstag, 14. Oktober : Blanckertzstraße, Briedestraße, Heinrichstraße, Leuchtenberger Kirchweg, Ludenberger Straße, Mühlenbroicher Weg, Am Falder, Werstener Friedhofstraße

: Blanckertzstraße, Briedestraße, Heinrichstraße, Leuchtenberger Kirchweg, Ludenberger Straße, Mühlenbroicher Weg, Am Falder, Werstener Friedhofstraße Freitag, 15. Oktober : Angermunder Straße, Hügelstraße, In den Kötten, Leuchtenberger Kirchweg, Niederkasseler Kirchweg, Peter-Behrens-Straße, Sturmstraße, Siegburger Straße

: Angermunder Straße, Hügelstraße, In den Kötten, Leuchtenberger Kirchweg, Niederkasseler Kirchweg, Peter-Behrens-Straße, Sturmstraße, Siegburger Straße Samstag, 16. Oktober : Leuchtenberger Kirchweg

: Leuchtenberger Kirchweg Sonntag, 17. Oktober: Leuchtenberger Kirchweg

Neben den mobilen Radarfallen gibt es aber auch noch stationäre Geschwindigkeitsüberwachungsstandorte in Düsseldorf. Wir zeigen euch hier diese Standorte, an denen ständig geblitzt wird.

Das sind die stationären Blitzer in Düsseldorf:

Rheinufertunnel nördlicher Teil (60 km/h)

Rheinufertunnel südlicher Teil (60 km/h)

BAB 44 in Höhe Brücke Niederrheinstraße (100 km/h)

Auf’m Hennekamp vor Gurlittstraße (50 km/h)

Dreherstraße 225 am Postsportplatz (50 km/h)

Münchener Straße hinter Ickerswarder Straße (70 km/h)

Sankt-Franziskus-Straße vor Schule (50 km/h)

Südring Haltestelle D – Hamm (70 km/h)

Südring vor Südfriedhof (60 km/h)

Werstener Feld/Opladener Str. (50 km/h)

