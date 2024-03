Seit dem 23. Februar 2024 blitzen die neuen Blitzer im Kö-Bogen-Tunnel scheinbar um die Wette. Jetzt hat die Stadt neue Zahlen veröffentlicht, welche den lebensgefährlichen Raser-Irrsinn im Tunnel besonders eindrucksvoll untermalen. Spoiler vorab: Die neue Blitzer-Anlage dürfte bereits zu den erfolgreichsten Geschwindigkeitskontrollen in ganz NRW gehören.

Um gleich auf den Punkt zu kommen: 473 Autofahrer werden hier pro Tag (!) geblitzt, durchschnittlich sollen die Blitzer alle zweieinhalb Minuten auslösen. Dabei wurden über 6.600 Verkehrsverstöße innerhalb der ersten 14 Tage gemeldet – rekordverdächtig!

Spinnt man die Reihe stringent weiter, dürften Ende März bereits weit über 10.000 Blitzer-Fotos entstanden sein, welche den Fahrenden neben saftigen Geldstrafen auch noch das ein oder andere Fahrverbot bescheren.

Vorsicht! Auch an diesen Straßen wird heute in Düsseldorf geblitzt!

Blitzer im Düsseldorfer Kö-Bogen-Tunnel werden angekündigt

Die neuen Blitzer sind dabei alles andere als „unsichtbar“ – ihre Existenz wird jeweils mit zwei Schildern pro Tunneleinfahrt bezeugt und angekündigt. Erlaubt sind im Kö-Bogen-Tunnel 50 km/h, steile Rampen führen die Autofahrer hinab und motivieren den ein oder anderen sichtbar dazu, das Gaspedal etwas weiter als erlaubt durchzudrücken.

>> Tempolimit im Düsseldorfer Kö-Bogen-Tunnel: Hier wird ab sofort wird geblitzt! <<

In einem besonders schweren Fall wurde die Höchstgeschwindigkeit um 65 km/h überschritten – der Raser hielt es für kein Problem, mit 115 Sachen durch den Tunnel zu brettern. Der fleißigste Blitzer findet sich nach Angaben der Stadt übrigens an der Einfahrt Hofgartenstraße in Richtung Berliner Allee. Erst mit der Gewöhnung der Düsseldorfer an die neuen Anlagen soll die Zahl der Vergehen sinken.