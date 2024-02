Düsseldorf: Blitzer im Kö-Bogen-Tunnel ab sofort in Betrieb

Ab Freitag, 23. Februar, sind die neuen Geschwindigkeitsmessanlagen im Kö-Bogen-Tunnel in Betrieb. Sie sollen für mehr Sicherheit im Tunnel sorgen, wo zuvor häufig die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h überschritten wurde.

Die Ankündigung dürfte für Autofahrer, die die unterirdische Strecke regelmäßig nutzen, nicht allzu überraschend sein: Schon länger wurde in den Einfahrten des Tunnels mit Hinweisschildern auf die Geschwindigkeitsüberwachung aufmerksam gemacht.

Testmessungen ergaben hohe Verstoßzahlen

Bereits während der Testphase der Anlagen wurde festgestellt, dass täglich mehrere hundert Fahrzeuge die zulässige Geschwindigkeit nicht einhielten. Es wird erwartet, dass die Anzahl der Verstöße durch die neuen Anlagen und die Hinweisschilder deutlich sinken wird.

Insgesamt wurden drei Radaranlagen in den „Verflechtungsbereichen“ des Tunnels installiert, also an den Stellen, an denen sich die Verkehrsströme zusammenführen. Hier ist die Gefahr von Geschwindigkeitsüberschreitungen besonders hoch.

>> Temposünder und Falschparker in Düsseldorf: So viele Millionen Euro kassierte das Ordnungsamt im vergangenen Jahr <<

Die neuen Messanlagen tragen den Anforderungen der „Quantitativen Risikoanalyse gemäß den Richtlinien für die Ausstattung und den Betrieb von Straßentunneln (RABT)“ Rechnung. Diese Analyse ergab, dass ein sicherer Betrieb des Kö-Bogen-Tunnels nur bei Einhaltung des Tempolimits von 50 km/h gewährleistet ist.

Die Anordnung der Anlagen berücksichtigt, dass Autofahrer beim Spurwechsel und aufgrund des starken Gefälles im Tunnel dazu neigen könnten, zu schnell zu fahren. Um eine Blitzer-Auslösung zu vermeiden, ist daher ein aktives Abbremsen bei der Tunneleinfahrt notwendig.

An welchen Straßen außerdem geblitzt wird, erfahrt ihr hier: Blitzer in Düsseldorf: Wo wird heute und diese Woche in der Stadt geblitzt?