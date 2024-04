Blitzer in Köln: An diesen Standorten wird heute geblitzt

Ob mobiler oder Standort-Blitzer – einmal in Gedanken vertieft, rast man schneller in die Radarfalle der Behörden als man gucken kann. Die Folgen: saftige Bußgelder und/oder Fahrverbote. Das braucht nun wirklich niemand. Darum zeigen wir euch, wo die Stadt Köln und die Polizei in dieser Woche blitzen.

Aber Vorsicht: Zusätzlich zu den offiziell angekündigten Radarfallen von Stadt und Polizei kann es auch noch zu spontanen Blitzaktionen des Ordnungsamtes kommen.

Das sind die mobilen Blitzer im April 2024

In Köln sind täglich auch mobile Blitzer im Einsatz. Einen Überblick der aktuell gemeldeten Blitzer findet ihr hier.

Köln: Überblick – an diesen Stellen wird immer geblitzt

Neben den mobilen Radarfallen gibt es aber auch noch stationäre Geschwindigkeitsüberwachungsstandorte in Köln. Wir zeigen euch hier die Standorte, an denen ständig geblitzt wird.

Aachener Straße

Höhe Aachener Weiher in beide Fahrtrichtungen

in Fahrtrichtung Deutz auf Höhe Hausnummer 173

in Fahrtrichtung Mühlheim gegenüber der Hausnummer 173

ein drehbarer Starenkasten auf Höhe der Grundschule Osterather Straße

Höhe Autobahnbrücke in Fahrtrichtung Porz

in Fahrtrichtung Bezirkssportanlage

in Fahrtrichtung Autobahn A57

in Fahrtrichtung Ebertplatz auf Höhe der Hausnummer 52

Höhe Auffahrt Frankfurter Straße in Fahrtrichtung stadteinwärts, vor Tunnel

an der Gemeinschaftsgrundschule in Fahrtrichtung Am Pfropfbusch

beim Krankenhaus in Fahrtrichtung Schwabstraße

in Höhe Honschaftsstraße in Fahrtrichtung Mülheim

in Höhe Otto-Hahn-Straße in Fahrtrichtung Godorf

Höhe Escher Straße/Hornstraße in Fahrtrichtung Ehrenfeld

Höhe Escher Straße/Hornstraße in Fahrtrichtung Zoobrücke

ein drehbarer Starenkasten Höhe Finanzamt Köln-Nord

Höhe Lentstraße in Fahrtrichtung Zoobrücke

in Fahrtrichtung Rudolfplatz auf Höhe der Hausnummern 17-21

in Fahrtrichtung Ebertplatz auf Höhe der Hausnummern 27-29

Höhe Auffahrt Waldecker Straße in Fahrtrichtung stadteinwärts

Höhe Solinger Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts

an der Gemeinschaftsgrundschule in Fahrtrichtung Vitalisstraße

an der Gemeinschaftsgrundschule in Fahrtrichtung Ernst-Reuter-Straße

an der Gesamtschule in Fahrtrichtung Vorgebirgstraße

Kreuzung Riehler Straße / Amsterdamer Straße / Elsa-Brändtström-Straße

vor Haus 2 in Fahrtrichtung Norden

beim Zentrum für Senioren und Behinderte, Fahrtrichtung Barbarastraße

beim Zentrum für Senioren und Behinderte, Fahrtrichtung An der Schanz

vor dem Kurvenbereich in Fahrtrichtung Deutz

Grundschule Vogelsanger Straße in Fahrtrichtung Bickendorf

Höhe Am Eifeltor, in Fahrtrichtung Brühler Straße

Höhe Auffahrt Amsterdamerstraße in Fahrtrichtung stadteinwärts

Höhe Auenweg in Fahrtrichtung stadtauswärts

Höhe Auenweg in Fahrtrichtung stadteinwärts

Strommitte in Fahrtrichtung stadtauswärts

Strommitte in Fahrtrichtung stadteinwärts

>> Seid ihr auch in Düsseldorf unterwegs? Hier wird aktuell in der NRW-Landeshauptstadt geblitzt <<

Ein Blitzer weniger: Pannen-Blitzer auf der A3 geht in Rente

Bis Ende Juni 2024 soll hier Schluss mit „Bitte lächeln!“ sein: Der berühmt-berüchtigte „Pannen-Blitzer“ auf der A3 am Heumarer Dreieck wird abgebaut. Wie die Anlage zu dem zweifelhaften Titel kam und warum die Stadt jetzt einen Schlussstrich zieht, haben wir hier für euch zusammengefasst.

Wie funktionieren Blitzer?

Da es unterschiedliche Arten von Messgeräten gibt, ist die Funktionsweise immer unterschiedlich. Zu den bekanntesten Blitzern in Deutschland zählen die festen Radarfallen, beispielsweise an Schnellstraßen: Die Kästen mit zwei Öffnungen produzieren elektromagnetische Signale, die vom Fahrzeug aus reflektiert und so zum Messgerät zurückgeschickt werden. Die gefahrene Geschwindigkeit wird auf diese Weise ermittelt, indem der Abstand zwischen Kfz und Messgerät nachgehalten wird – bzw. wie schnell sich dieser verringert. Überschreitet ihr den Richtwert, löst ein Blitz aus: Bitte lächeln, ihr habt ein Foto!

Eine weitere Form der Geschwindigkeitsüberprüfung sind in der Fahrbahn verborgene Piezosensoren, oder alternativ Induktionsschleifen: Beide müssen erst unterhalb der Fahrbahn verlegt werden. Am Ende der festgelegten Strecke überprüft der Blitzer dann eure Geschwindigkeit.

Übrigens: Neuere Blitzer-Modelle müssen nicht mehr zwangsweise „blitzen“, ihr müsst den Verstoß also nicht mehr zwingend mitbekommen. Möglich macht dies eine neue Technik, die im Infrarotbereich arbeitet und für das menschliche Auge so gut wie unsichtbar ist.

>> „Blitzermillionäre“: Köln und Düsseldorf in Top 3 der Blitzer-Hauptstädte Deutschlands <<

Blitzer in Köln: Was sind die Toleranzen beim Blitzen?

Bei Verstößen außerhalb und innerhalb geschlossener Ortschaften werden von der gemessenen Geschwindigkeit 3 Prozent als Toleranz in Abzug gebracht. Wer außerhalb geschlossener Ortschaften unter 100 km/h fährt und dennoch geblitzt wird, kann mit einem Abzug von 3 km/h rechnen. Bußgelder für Geschwindigkeiten werden stets nach Abzug der Toleranz ermittelt.

Bußgelder beim Blitzen: Wie teuer wird es?

Nach dem Bußgeldkatalog für Geschwindigkeitsüberschreitungen (Stand: Januar 2024) gelten folgende Bußgelder außerorts:

bis 10 km/h: 48,50 Euro

48,50 Euro 11 – 15 km/h: 68,50 Euro

68,50 Euro 16 – 20 km/h: 88,50 Euro

88,50 Euro 21 – 25 km/h: 128,50 Euro und 1 Punkt

128,50 Euro und 1 Punkt 26 – 30 km/h: 178,50 Euro und 1 Punkt (mehrfache Verstöße in einem Jahr: 1 Monat Fahrverbot)

178,50 Euro und 1 Punkt (mehrfache Verstöße in einem Jahr: 1 Monat Fahrverbot) 31 – 40 km/h: 228,50 Euro und 1 Punkt (mehrfache Verstöße in einem Jahr: 1 Monat Fahrverbot)

228,50 Euro und 1 Punkt (mehrfache Verstöße in einem Jahr: 1 Monat Fahrverbot) 41 – 50 km/h: 348,50 Euro und 2 Punkte und 1 Monat Fahrverbot

348,50 Euro und 2 Punkte und 1 Monat Fahrverbot 51 – 60 km/h: 508,50 Euro und 2 Punkte und 1 Monat Fahrverbot

508,50 Euro und 2 Punkte und 1 Monat Fahrverbot 61 – 70 km/h: 633,50 Euro und 2 Punkte und 2 Monate Fahrverbot

633,50 Euro und 2 Punkte und 2 Monate Fahrverbot mehr als 70 km/h: 738,50 Euro und 2 Punkte und 3 Monate Fahrverbot

Innerorts gelten folgende Strafen und Bußgelder:

bis 10 km/h: 58,50 Euro

58,50 Euro 11 – 15 km/h: 78,50 Euro

78,50 Euro 16 – 20 km/h: 98,50 Euro

98,50 Euro 21 – 25 km/h: 143,50 Euro und 1 Punkt

143,50 Euro und 1 Punkt 26 – 30 km/h: 208,50 Euro und 1 Punkt (mehrfache Verstöße in einem Jahr: 1 Monat Fahrverbot)

208,50 Euro und 1 Punkt (mehrfache Verstöße in einem Jahr: 1 Monat Fahrverbot) 31 – 40 km/h: 288,50 Euro und 2 Punkte und 1 Monat Fahrverbot

288,50 Euro und 2 Punkte und 1 Monat Fahrverbot 41 – 50 km/h: 428,50 Euro und 2 Punkte und 1 Monat Fahrverbot

428,50 Euro und 2 Punkte und 1 Monat Fahrverbot 51 – 60 km/h: 591,50 Euro und 2 Punkte und 2 Monate Fahrverbot

591,50 Euro und 2 Punkte und 2 Monate Fahrverbot 61 – 70 km/h: 738,50 Euro und 2 Punkte und 3 Monate Fahrverbot

738,50 Euro und 2 Punkte und 3 Monate Fahrverbot mehr als 70 km/h: 843,50 Euro und 2 Punkte und 3 Monate Fahrverbot

Ich bin geblitzt worden: Wie lange dauert es, bis ich Post bekomme?

In der Regel dauert es zwei bis drei Wochen, bis euch der Bußgeldbescheid nach dem Blitzen erreicht. Natürlich kann es auch immer wieder zu Ausnahmen von der Regel kommen – etwa aufgrund der Art des Messgeräts.