A3 bei Köln: Pannen-Blitzer geht in Rente – Schluss mit Knöllchen!

Pannen-Blitzer auf der A3 bei Köln: Nach 2,4 Millionen Einsätzen geht die Anlage in Rente

19. April 2024

Dank eines fehlenden Geschwindigkeitslimits wurden hier vor einigen Jahren hunderttausende Autofahrer bei Köln zu Unrecht geblitzt – seitdem ist der Pannen-Blitzer auf der A3 am Heumarer Dreieck bundesweit bekannt. Jetzt soll die Radaranlage kurz vor ihrem 20-jährigen Jubiläum abgebaut werden.

Autos fahren am auf der A3 am Dreieck Heumar in Köln an einer Blitzeranlage vorbei. Bis Ende Juni 2024 soll diese nun abgebaut werden. Foto: Marius Becker / dpa