Weihnachtsmarkt im Stadtgarten Köln 2024: Am 15. November geht es los

Der Stadtgarten im Belgischen Viertel in Köln verwandelt sich in der Adventszeit wieder zum idyllischen Weihnachtsdorf. Wir zeigen euch, was euch in diesem Jahr erwartet und wann ihr den Weihnachtsmarkt besuchen könnt.

Der Weihnachtsmarkt im Kölner Stadtgarten 2024

Hier wird keine Woche wie die andere, denn die Aussteller wechseln wöchentlich beim Weihnachtsmarkt im Kölner Stadtgarten. Dabei findet ihr von ausgefallenem Handwerk über kulinarische Angebote bis hin zu erlesenen Designs eine große Auswahl. Auch das kulinarische Angebot kommt keinesfalls zu kurz, ebenso gibt es ein breites Kulturprogramm und hausgemachte Glühweine.

Wann und wo findet der Weihnachtsmarkt im Kölner Stadtgarten statt?

Los geht es am 15. November. Dann verwandelt sich der Stadtgarten wieder in ein kleines idyllisches Dorf, in dem alles festlich geschmückt und in tiefste Weihnachtsromantik gehüllt ist. Bis zum 23. Dezember habt ihr dann täglich Zeit, über den Weihnachtsmarkt zu flanieren.

Datum: 15. November bis 23. Dezember 2024

Die Öffnungszeiten beim Weihnachtsmarkt im Kölner Stadtgarten 2024

täglich geöffnet

montags bis freitags von 16 bis 21.30 Uhr

samstags und sonntags von 12 bis 21.30 Uhr

Totensonntag (24.11.) ab 18 Uhr

Was wird auf dem Weihnachtsmarkt im Kölner Stadtgarten angeboten?

Bei über 60 Buden, die jede Woche die Aussteller wechseln, wartet eine riesige Auswahl auf euch. Von Designprodukten bis zu weihnachtlichen Artikeln ist alles vorhanden. Hier findet ihr in liebevoller Handarbeit gefertigte Waren ebenso wie schönen Schmuck oder ausgefallene Handwerkskunst. Ein Großteil der Aussteller kommt aus Köln. So sind beispielsweise „Vintage & Waves“ aus Ehrenfeld mit einem Stand mit Kleidung und Schmuck vertreten.

Auch euer Gaumen kommt keinesfalls zu kurz. Die weihnachtlichen Klassiker wie Crepes, Flammkuchen und Zimtschnecken sind ebenso vertreten wie Champignons und Glühwein.

Apropos Glühwein: Auf dem Weihnachtsmarkt im Stadtgarten bekommt ihr hausgemachten Winzer-Glühwein vom Bio-Weingut Georg Forster in Rümmelsheim an der Nahe.

Wie komme ich zum Weihnachtsmarkt im Kölner Stadtgarten?

Wenn ihr mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen möchtet, dann habt ihr drei Stadtbahn-Linien, die euch bis vor den Weihnachtsmarkt fahren. So könnt ihr die Stadtbahn-Linien 3, 4 oder 5 nutzen. Fahrt bis zur Haltestelle Hans-Böckler-Platz/Bf. West oder bis zum Friesenplatz. Den Fahrplan findet ihr hier!

Fahrt ihr mit dem Auto, habt ihr ebenfalls mehrere Möglichkeiten. Kommt ihr aus Bonn von der A555 und seid in Richtung Köln-Süd unterwegs, nehmt am Bonner Verteiler (Kreisverkehr) die zweite Ausfahrt. Somit seid ihr auf der Bonner Straße, die ihr ca. 3,5 km bis zum Chlodwigplatz durchfahrt. Dort nehmt ihr am Kreisverkehr die dritte Ausfahrt und fahrt somit auf den Karolingerring in Richtung Rudolfplatz. Nach 2,5 km biegt ihr links in die Limburger Straße ein. Von da aus bis zur zweiten Ampel wieder und links in die Venloer Straße, dann findet ihr auf der rechten Seite nach etwa 250 Metern den Stadtgarten.

Kommt ihr aus Düsseldorf, nehmt die A57 bis zur Ausfahrt Lindenthal. Von dort aus fahrt ihr auf die Innere Kanalstraße. Dann macht ihr bei der ersten Gelegenheit einen U-Turn und biegt rechts in die Venloer Straße ein. Hinter der ersten Ampel und nach der Unterführung findet ihr dann auf der rechten Seite der Stadtgarten.

Wo kann ich am Weihnachtsmarkt im Kölner Stadtgarten parken?

In der Nähe des Stadtgartens findet ihr gleich drei Parkhäuser, die euch eine Parkmöglichkeit bieten. Diese Parkhäuser gibt es in der Nähe:

Allerdings wird davon abgeraten, mit dem Auto zum Weihnachtsmarkt in die Innenstadt zu kommen und stattdessen empfohlen, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen.