Der beliebte Weihnachtsmarkt am Heumarkt und Alter Markt „Heinzels Wintermärchen“ 2024 öffnet bald! An welchen Uhrzeiten kann wieder durch Glühweinstände, frisch gebrannte Mandeln, Kunst und Kitsch flaniert werden? Und gibt es wieder die beliebte Eisfläche?

Weihnachtsmarkt in Köln am Heumarkt und Alter Markt: Wann startet „Heinzels Wintermärchen“?

Der Weihnachtsmarkt startet am Montag, 25. November 2024, und läuft am Heumarkt ganze sechs Wochen lang bis Sonntag, 5. Januar 2025. Das Wintermärchen am Alter Markt endet am 23. Dezember 2024.

Die Öffnungszeiten* im Überblick:

Montag: 11 bis 22 Uhr

11 bis 22 Uhr Dienstag: 11 bis 22 Uhr

11 bis 22 Uhr Mittwoch: 11 bis 22 Uhr

11 bis 22 Uhr Donnerstag: 11 bis 22 Uhr

11 bis 22 Uhr Freitag: 11 bis 22 Uhr

11 bis 22 Uhr Samstag: 11 bis 22 Uhr

11 bis 22 Uhr Sonntag: 11 bis 22 Uhr

Sonderöffnungszeiten: Ruhetage am 24. und 25. Dezember 2024. *Ab dem 26. Dezember hat der Weihnachtsmarkt am Heumarkt nur noch bis 21 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Weitere Infos gibt es auf der Website.

Der Blick von oben auf den Weihnachtsmarkt am Kölner Dom. Foto: KW Kölner Weihnachtsgesellschaft mbH Besucher fahren auf der Eisbahn auf dem Heumarkt Schlittschuh. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa So begrüßt der Weihnachtsmarkt am Kölner Dom seine Besucher. Foto: KW Kölner Weihnachtsgesellschaft mbH Der Weihnachtsmarkt am Kölner Dom ist bekannt für den höchsten Tannenbaum NRWs. Foto: KW Kölner Weihnachtsgesellschaft mbH Ein Lichtermeer am Weihnachtsmarkt am Fuße des Doms. Foto: KW Kölner Weihnachtsgesellschaft mbH Der Weihnachtsmarkt am Stadtgarten. Foto: Stadtgarten Köln Der Weihnachtsmarkt am Dom. Foto: Oliver Berg/dpa Der Weihnachtsmarkt am Dom in Köln leuchtet. Rund einen Monat vor den Festtagen haben die Weihnachtsmärkte in Köln geöffnet. Foto: Oliver Berg dpa/lnw Unter leuchtendem Himmel: der Weihnachtsmarkt am Dom. Foto: Oliver Berg dpa/lnw Auf dem Weihnachtsmarkt am Dom funkelt es über den Besuchern und Buden. Foto: Marius Becker/dpa Das historische Kinderkarussell beim Weihnachtsmarkt am Heumarkt. Foto: Rainer Jensen/dpa Auf der Bühne beim Weihnachtsmarkt am Dom treten regelmäßig Künstler auf. Foto: Oliver Berg/dpa Besucher fahren auf einer Eisbahn auf dem Weihnachtsmarkt auf dem Kölner Heumarkt Schlittschuh. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa Romantisch beleuchtet: der Weihnachtsmarkt am Alter Markt. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Besinnliche Stimmung auf dem Weihnachtsmarkt Köln: Die schönsten Fotos von Dom, Heumarkt und Co.

Weihnachtsmarkt in Köln in der Altstadt: Wo ist „Heinzels Wintermärchen“?

Der Weihnachtsmarkt befindet sich im Zentrum von Köln und ist knapp 200 Meter vom Kölner Dom entfernt. Der Markt erstreckt über den Heumarkt und den Alten Markt.

Adresse: Alter Markt, 50667 Köln

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Heinzel Weihnachtsmarkt (@heinzelswintermaerchen)

Heinzels Wintermärchen in Köln: Was sind die Highlights?

Auf dem Alter Markt zeigen Kunsthandwerker ihr traditionelles Handwerk und bieten ihre Produkte zum Kaufen und Verschenken an. Ein Tipp für alle, die noch auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk sind!

Auf dem Heumarkt steht Wintersport zu Swing-Musik auf dem Programm. Hier steht auch eine Eislandschaft mit Laufwegen über den Platz, Bahnen zum Eisstockschießen und eine Brücke über dem Eis.

Für Hungrige lohnt sich der Weg in die Naschgasse, eine Auswahl an Schmuck findet ihr in der Goldgasse. Auf dem eigenen Weihnachtspostamt gibt es die beliebten Heinzelmännchen-Briefmarken. Den Marktplan gibt es hier in der Übersicht.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Heinzel Weihnachtsmarkt (@heinzelswintermaerchen)

Für Kinder ist auch einiges geboten: So können Pänz hier Zuckerstangen formen, Hufeisen mit dem eigenen Namen drauf schmieden, Wunschzettel am Weihnachtspostamt schreiben oder Karussell und Riesenrad fahren. Auch die Eislaufbahn ist wieder mit dabei. Hier können Kinder „Jacks Eislaufschule“ besuchen.

Die selbsternannte „schönste Eisbahn Deutschlands unter freiem Himmel“ und das Eisstockschießen am Heumarkt dürfen natürlich nicht fehlen: Geöffnet vom 25. November 2024 bis 5. Januar 2025. Geschlossen bleibt der Weihnachtsmarkt einschließlich der Eisbahn am 24. und 25. Dezember.

>> Wochenende in Köln: Märkte, Partys, Ausstellungen – die Tipps <<

Die Öffnungszeiten der Eisbahn im Überblick:

Montag bis Sonntag von 11 bis 21.30 Uhr

Ab 26. Dezember von 11 bis 20.30 Uhr

Die Preise für Online-Tickets im Überblick:

Tagesticket Erwachsene (wochentags): 9 Euro

Tagesticket Erwachsene (Wochenend- und Feiertags): 11 Euro

Tagesticket Kinder von 5 bis 12 Jahren: 6 Euro

Tagesticket Kinder von 5 bis 12 Jahren (Wochenend- und Feiertags): 6 Euro

Schlittschuhe können vor Ort geliehen werden. Erwachsene zahlen 6 Euro, Kinder 5 Euro. Die Preise für das Eisstockschießen weichen von den obigen Preisen ab und starten bei 69 bis 176 Euro pro Stunde und Bahn.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Heinzel Weihnachtsmarkt (@heinzelswintermaerchen)

Anfahrt: Wie komme ich zu „Heinzels Wintermärchen“ in der Kölner Altstadt?

Mit dem Auto parkt ihr am besten auf den Park und Ride Parkplätzen vor den Toren der Innenstadt. Von hier aus erreicht ihr den Weihnachtsmarkt per Shuttlebus. Parken könnt ihr außerdem in den Parkhäusern Heumarkt, Groß St. Martin, Philharmonie oder Dom.

Per Bus und Bahn erreicht ihr den Markt vom Kölner Hauptbahnhof über die Haltestelle Heumarkt (Linien 1, 5, 7, 9) und Rathaus (Linie 5).