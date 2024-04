Tanz in den Mai 2024 Köln: Die besten Partys am 30. April!

Kaum sind die Oster-Partys in Köln vorbei, steht schon bald wieder Tanz in den Mai an. Von Techno über Trash bis hin zu Hip Hop und RnB: In der Domstadt warten diverse Partys auf feierwütige Kölner und Touristen, die gerne in den Mai tanzen wollen. Tonight News hat die besten Partys im Überblick.

Tanz in den Mai in der Kölner HALLE Tor 2

DIE HALLE Tor 2 lädt zu ihrer legendären Tanz-in-den-Mai-Party. Auf zwei Floors wird euch mächtig eingeheizt: DJ Teddy-O und JSnake versorgen euch mit feinsten Hip-Hop- und R’n’B-Tönen, Leon Brooks und Mikimoto legen Elektro und EDM auf.

Wo: DIE HALLE Tor 2, Girlitzweg 30, 50829 Köln

Wann: 30. April 2024 ab 22 Uhr

Preis: Tickets im VVK (Early-Bird-Ticket 12 Euro (ausverkauft), reguläres Ticket inkl. Maibowle (bis 23 Uhr) 18 Euro, Last-Chance-Ticket 22 Euro), Abendkasse 25 Euro

Römertanz & UnderDive in der Nachtigall

Im Keller der Nachtigall wird wie immer im kleinen Rahmen zu elektronischer Musik getanzt und gefeiert. David Gomez, Kathi Liz, Max Keck und viele weitere legen am 30. April in den Katakomben der Nachtigall für euch auf und treiben euch in den Mai.

Wo: Nachtigall, Körnerstraße 65, 50823 Köln

Wann: 30. April 2024 ab 23 Uhr

Preis: AK 12 Euro

Myrave – Rave in den Mai in der Elektroküche

In der Elektroküche in Köln-Poll warten diverse DJs, um mit euch gemeinsam in den Mai zu raven – darunter Nakadia, Martin Books, Nina Bender und viele mehr.

Wo: Elektroküche, Siegburger Str. 110, 50679 Köln

Wann: 30. April 2024 ab 23 Uhr

Preis: Tickets im VVK ab 12,50 Euro

Noisetime tritt am 30. April im Kölner Bootshaus auf

Im legendären Bootshaus wird auf drei Floors zu EDM, Techno und House abgefeiert. Die Beats stammen von Noisetime, Oliver Magenta und Dave Replay. Das Beste: Es gibt noch Tickets!

Wo: Bootshaus, Auenweg 173, 51063 Köln

Wann: 30. April 2024 ab 21 Uhr

Preis: Tickets im VVK ab 30 Euro

Reinfeiern in den Mai: Ritter Butzke im Reineke Fuchs

Reineke-Fuchs-Resident-DJ David Hasert, Niconé, Diosde Eins und Solvane huldigen dem Berliner Techno-Club Ritter Butzke und feiern mit euch in den Mai.

Wann: 30. April 2024 ab 23 Uhr

Preis: Info an AK

One More Time im CBE und Yuca

Im Club Bahnhof Ehrenfeld (CBE) wird zu den legendärsten Hits aus den späten 90er frühen 2000er Jahren in den Mai gefeiert. Zwischen 23 und 1 Uhr gibt es sogar eine Karaoke-Stage – natürlich nur mit Songs ebendieser Ära. Übt nochmal eure Lieblingssongs von Destiny’s Child, Atomic Kitten und Co.

Wo: CBE, Bartholomäus-Schink-Straße 65/67, 50825 Köln

Wann: 30. April 2024 ab 23 Uhr

Preis: Tickets im VVK ab 18 Euro

Techno-Beats am 1. Mai: Odonien

Hier wird nicht um Mitternacht in den Mai hinein getanzt, sondern erst am 1. Mai selbst ab 14 Uhr. Die erste Open-Air-Party im Mai lockt quasi ins Odonien. Daniel Sender, Suzé, Spion und Spion und Zentrifuge legen für euch feinste Techno-Beats auf, die euch berauschend in den Mai katapultieren.

Wo: Odonien, Hornstraße 85, 50823 Köln

Wann: 1. Mai 2024 ab 24 Uhr

Preis: nur Abendkasse (keine Preisinformation bekannt)

