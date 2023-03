Club Bahnhof Ehrenfeld: Kapazität, Yuca, Jobs – alle Infos zum CBE in Köln

Seit Mai 2010 lockt der Club Bahnhof Ehrenfeld Kölner und Touristen mit Kulturveranstaltungen, Partys und Märkten ins Veedel. Die außergewöhnliche Atmosphäre des Clubs unter den Eisenbahnschienen hat sich bereits herum gesprochen. Fast täglich finden hier wechselnde Konzerte und Partys statt.

Club Bahnhof Ehrenfeld: Kapazität im Club Yuca

Die ersten fünf Jahre hatte der CBE sich in zwei Bahnhofsbögen eingerichtet. Im Jahr 2015 kam dann ein dritter Bogen, der Club Yuca, hinzu, in dem heute regelmäßig kleinere Konzerte und Bühnenveranstaltungen stattfinden. Ins Yuca passen rund 250 Gäste.

Kapazität Club Yuca: 250 Personen

Club Bahnhof Ehrenfeld: Jobs

Der Club Bahnhof Ehrenfeld ist in Köln mittlerweile eine etablierte Kulturstätte und bietet sogar Ausbildungsplätze im Bereich Event oder Lager an. Zudem werden immer wieder Aushilfskräfte in der Gastronomie (Theke oder Garderobe) gesucht. Wenn du Lust auf einen abwechslungsreichen Job im Nachtleben hast, kannst du dich unter [email protected] beim CBE bewerben.

Club Bahnhof Ehrenfeld: Öffnungszeiten, Veranstaltungen, Anfahrt und Adresse

Die Öffnungszeiten im CBE richten sich je nach Veranstaltung. Über das aktuelle Programm informiert euch der CBE auf Facebook sowie auf der Homepage unter dem Menüpunkt „Programm„. Die meisten Partys beginnen um 23 Uhr. Musikalisch ist der Club breit aufgestellt, fokussiert sich allerdings mehr auf die Genres Hip Hop, R’n’B, Soul, Funk, Dancehall und Raggae. Doch auch Konzerte im Rahmen der c/o pop finden im CBE regelmäßig statt. Der Club Bahnhof Ehrenfeld befindet sich in den Bögen des Bahnhof Ehrenfeld und ist auch über diesen sowie über die KVB-Haltestelle Venloer Straße/Gürtel am besten zu erreichen. Über einen eigenen Parkplatz verfügt der CBE nicht.

Club Bahnhof Ehrenfeld (CBE) Adresse: Bartholomäus-Schink-Str. 65/67, 50825 Köln

Köln: Clubs in Ehrenfeld

Neben dem CBE warten in Ehrenfeld noch mehr alternative Clubs auf euch – darunter das beliebte Artheater, das Gewölbe, das Zimmermann’s, das Helios 37 oder der Klub Jaki. Hier wird garantiert kein Wochenende langweilig!

