Jaki Köln: Veranstaltungen, Live-Jazz und Co. – alle Infos zum Club im Stadtgarten

Erinnert ihr euch noch an wilde Nächte im Studio 672? Dann kennt ihr die Location des Klub Jakis ja bereits. Denn genau dort befindet sich der Club, der Jazz, Pop und elektronische Club-Musik vereint, seit Oktober 2019. In den Katakomben des Stadtgartens werden Konzerte gespielt und Nächte durchgetanzt.

Klub Jaki Köln – Veranstaltungen

Über aktuelle Veranstaltungen informiert euch der Klub Jaki auf seiner Webseite. Beinahe täglich finden Konzerte im Bereich Jazz, Pop, Singer/Songwriter in der Location am Hans-Böckler-Platz statt. Auch RnB- und Soul-Freunde kommen im Klub Jaki auf ihre Kosten. Aufgrund der Corona-Pandemie und des damit einher gegangenen Tanzverbotes stehen aktuell keine Partys auf dem Terminkalender des Jakis. Neben Konzerten finden auch regelmäßig Lesungen verschiedenster Autoren statt.

Klub Jaki Köln: Adresse, Öffnungszeiten, Preise

Der Klub Jaki befindet sich unter dem Stadtgarten auf der Venloer Straße 40 in 50672 Köln zwischen dem Belgischen Viertel und Ehrenfeld. Die Haltestelle, von der ihr den Klub Jaki am besten erreichen könnt, ist der Hans-Böckler-Platz oder der darüber liegende Bahnhof Köln-West. Die Öffnungszeiten und Preise variieren je nach Veranstaltung. Tickets für Konzerte kosten in der Regel zwischen 5 und 30 Euro.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von JAKI [Official Page] 🌺🔊 (@jaki.klub)

Klub Jaki Köln: Diese Corona-Regeln gelten

Für Konzerte im Innenbereich gilt die 2G-plus-Regel. Die Testpflicht entfällt bei Geboosterten und Geimpften, wenn sie zunächst genesen sind. Für unbestuhlte Konzerte im Innenbereich des Klub Jakis gilt die 2G-plus-plus-Regel. Das bedeutet, dass alle einen Test benötigen. Ungeimpfte, die nicht genesen sind, haben keinen Zutritt.

Mehr News zum Thema: