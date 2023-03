Elektroküche Köln: Location, Tickets, Veranstaltungen – alle Infos zum Club

Die Elektroküche gilt in Köln seit Jahren als einer der angesagtesten Techno-Clubs. Hier legen regionale und internationale Größen auf – von DJ Hell bis Drumcode! Wie ihr an Tickets kommt und welche Veranstaltungen bevorstehen, erfahrt ihr hier.

Elektroküche Köln: Wie komme ich an Tickets?

Über Vorverkaufstickets müssen Gäste der Elektroküche sich in der Regel keine Gedanken machen. Vereinzelt bietet die Location via Instagram einen Online-Pre-Sale an. Jedoch gibt es in der Elektroküche auch immer eine Abendkasse, an der ihr den Eintritt bezahlen könnt. Die Preise variieren zwischen 10 und 20 Euro. Auch auf Facebook hält euch die Elektroküche mit News zu den neuesten Veranstaltungen auf dem Laufenden.

Elektroküche Köln: kommende Veranstaltungen

Grundsätzlich werden in der Elektroküche in Köln ausschließlich Techno-Partys veranstaltet. Wer noch einmal wie in den 90ern raven will, ist hier also genau richtig. Freunde der düsteren Nächte und härteren Beats kommen hier garantiert auf ihre Kosten. Monatlich finden hier Veranstaltungen wie „Plattenbunker“, „Bassismus“, „TechnoAllianz“, „Tagesraver“, „MDMA“, „Affenkäfig“ und „24-Stunden-Raves“ statt. Über aktuelle Events informiert die Elektroküche auf Facebook und Instagram.

Elektroküche Köln: Adresse, Anfahrt, Öffnungszeiten

Die Elektroküche befindet sich im Herzen von Köln-Poll und direkt am Rhein in der Siegburger Straße 110 in 50679 Köln. Die Öffnungszeiten der Elektroküche richten sich ganz nach der jeweiligen Veranstaltung. Die meisten Partys beginnen um 23 Uhr. Mit der Bahn ist die Elektroküche mit der KVB-Linie 7 an der Haltestelle „Poller Kirchweg“ zu erreichen.

