Kölner Karneval 2024: Die besten Techno-Partys am 11.11.

Was geht am 11.11. in Köln – OHNE Karnevalsmusik? Wer verkleidet feiern möchte, jedoch lieber zu Techno- statt Karnevals-Beats tanzt, ist hier goldrichtig. Wir verraten euch die besten Adressen für Techno-Partys an Karneval in Köln.

Kölner Karneval 2024: Techno-Partys am 11.11.

In- und Outdoor-Rave am 11.11. im Odonien

Jetzt ist eure Ausdauer gefragt: Das Odonien lockt am 11.11. mit einem 18-stündigen Rave aufs Gelände in der Hornstraße. Feiert drinnen und draußen mit Dominik Eulberg, Hidden Empire und vielen weiteren Acts.

Wo: Odonien, Hornstraße 85, 50823 Köln

Wann: 11.11.2024, ab 14.11 Uhr

Tickets: ab 23,21 Euro

20 Stunden elektronischer Karneval im Reineke Fuchs

Auf der Aachener Straße könnt ihr am 11.11. mit einer vollen technoiden Dröhnung in die neue Session starten. Denn hier gibt’s den 20-stündigen elektronischen Karnevalsauftakt. Aufgelegt wird von A Thousand Lives, Lalena, David Hasert, Jeremy Reinhard, Avocado und vielen mehr.

Wo: Reineke Fuchs, Aachener Straße 50, 50674 Köln

Wann: 11.11.2024, ab 13 Uhr

Tickets: ab 9 Euro

Hasenbau und Animado im Artheater

Auch im Artheater im Herzen von Ehrenfeld wird in die Session geravet. Musik gibt’s unter anderem von Kater Tobi, Killing The Light und Lawyn.

Wo: Artheater, Ehrenfeldgürtel 127, 50823 Köln

Wann: 11.11.2024, ab 17 Uhr

Tickets: 11 Euro

Elfter.Elfter.Rave. in der Elektroküche

Auch die Elektroküche bietet am 11.11. ein Kontrastprogramm zum Kölschen Karneval. Ab 18 Uhr beginnt hier ein Rave der Superlative mit Björn Nimmich, Ochs & Klick u.v.m.