Schrotty Köln: Kunst, Schrottplatz oder Club? Alle Infos zur Off-Location

An Off-Locations für Underground-Partys mangelt es Köln gewiss nicht. Neben dem angesagten Odonien von Künstler Odo Rumpf gibt es seit 2019 noch eine weitere Szene-Location in Köln: das Schrotty. Im Bickendorfer Industriegebiet befindet sich der „Club“, der unter der Woche eigentlich ein Schrottplatz ist. Zwischen Montag und Freitag werden hier schrottreife Autos auseinandergenommen, am Wochenende wird zwischen alten Autositzen und hängenden Limousinen gefeiert und getanzt.

Schrotty Köln: Facebook und Veranstaltungen

Auf Facebook sowie auf dem Newsportal Kulturika informiert die Off-Location Schrotty euch über bevorstehende Veranstaltungen und Angebote. Denn auch private Buchungen sind im Schrotty möglich. Wenn ihr also eine unvergessliche Party oder ein anderes Event in einer außergewöhnlichen Off-Location ohne Glamour plant, ist das Schrotty genau die richtige Adresse für euch. Neben Konzerten finden im Schrotty auch legendäre Techno-Partys statt. Dabei bleibt der Club seinem eigentlichen Business treu: Sitzgelegenheiten stehen in Form alter Autositze bereit, die Bar befindet sich in einem alten Campingwagen, Toiletten gibt es nur in Form von Dixi-Klos.

Schrotty Köln: Mieten und Kapazitäten

Neben einem üppigen Außenbereich hat das Schrotty zwei Hallen á 54 und 103 Quadratmeter zu bieten. Der überdachte Außenbereich beträgt 90 Quadratmeter, der nicht überdachte 1500 Quadratmeter. Zudem bieten die Betreiber auch Catering, Technik und DJs an.

Schrotty Köln: Adresse, Öffnungszeiten, Preise

Die Öffnungszeiten bei Veranstaltungen und Partys variieren – ebenso wie die Preise. Party-Eintritte liegen in der Regel meist bei 20 Euro. Da das Schrotty sich mitten im Industriegelände Bickendorfs in der Vogelsanger Straße 406 in 50827 Köln befindet, empfiehlt sich die An- und Abreise mit dem Uber oder einem Taxi.