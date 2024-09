An Halloween 2024 hat die Stadt met K – wie sollte es anders sein – tolle Adressen zum Gruseln auf dem Programm. Die besten Partys an Halloween in Köln findet ihr hier im Überblick.

Halloween-Partys 2024 in Köln

Loonyland im Bootshaus

Wie in jedem Jahr findet auch 2024 Kölns Top-Gruselparty für Techno-Fans LOONYLAND im Bootshaus statt. Aufgelegt wird unter anderem von Oliver Magenta, Dave Replay und O’doyle.

Ort: Bootshaus, Auenweg 173, 51063 Köln

Zeit: ab 22 Uhr

Tickets: ab 30 Euro

Mittanzgelegenheit im Stadtgarten und Klub Jaki

Im Stadtgarten und seinem Keller, dem Klub Jaki, wartet die Partyreihe Mittanzgelegenheit mit Hip Hop, Elektro, Pop und Mash up auf euch. Better be there! Tickets kosten im VVK 12 Euro und 14 Euro an der Abendkasse.

Ort: Stadtgarten, Venloer Str. 40, 50672 Köln

Zeit: ab 22.30 Uhr

Tickets: ab 12 Euro

Ritter Butzke Halloween Special im Reineke Fuchs

Techno trifft auf Grusel-Vibes: Auch im Reineke Fuchs auf der Aachener Straße könnt ihr Halloween feiern – mit einem Special aus Berlin. Denn für euch legen DJ-Legenden aus dem Ritter Butze auf, aber auch Kölner Techno-Stars stehen auf dem Line-up (Marcus Meinhardt, Solvane, David Hasert, Diode Eins).

Ort: Reineke Fuchs, Aachener Straße 50, 50674 Köln

Zeit: ab 23 Uhr

Tickets: ab 9 Euro im VVK

Simsalabim im Odonien

Im Odonien feiert ihr bei „Simsalabim – Magic Halloween“ zu Psytrance, Goa und Techno. Es gibt noch Tickets!

Ort: Odonien, Hornstraße 85, 50823 Köln

Zeit: ab 23 Uhr

Tickets: 23 Euro im VVK, 25 Euro an der AK

Halloween mit Klanglos im Schrotty

Mark Dekota und Klanglos feiern mit euch mit Modern Techno durch die Nacht in einem von Kölns angesagtesten Clubs. Tickets gibt’s ab 24 Euro.

Ort: Schrotty, Vogelsanger Straße 406, 50827 Köln

Zeit: ab 23 Uhr

Tickets: ab 24 Euro

Halloween in der Halle Tor 2

In der beliebten Großraumdisko Halle Tor 2 in Vogelsang (bei Ehrenfeld) kommt der Kölner Mainstream an Halloween auf seine Kosten. Auf drei Floors kann hier zu Hip Hop und R&B, House und EDM sowie Hits der 90er und 2000er Jahre gefeiert werden.

Ort: Halle Tor 2, Girlitzweg 30, 50829 Köln

Zeit: ab 21 Uhr

Tickets: ab 28 Euro

Halloween in der Wolkenburg

Auch die Wolkenburg mitten in der Kölner City öffnet an Halloween 2024 wieder ihre Tore. Auf der traditionellen Halloween-Afterjob-Party werden drei DJs mit Charts, Partyklassikern und House für Stimmung in der schaurig dekorierten Wolkenburg sorgen.

Ort: Wolkenburg, Mauritiussteinweg 59-61, 50676 Köln

Zeit: ab 21 Uhr

Tickets: ab 19 Euro

Ahoi Party auf der MS RheinEnergie

Wer es nicht nur schaurig-schummrig, sondern auch schaukelig mag, ist auf der MS RheinEnergie genau richtig. Das Geisterschiff des Kölner Energie-Lieferanten lädt am 31. Oktober 2024 zur „AHOI-Party Happy Halloween“ ein. 1Live DJ Thorsten Neuhaus heizt den Hexen, Skeletten und Untoten mit Charts, House und den besten Party-Tracks ein. Wer mit an Bord will, sollte sich kostümieren und/oder schminken.

Ort: MS RheinEnergie, Frankenwerft, KD Anleger Nr. 01, 50667 Köln

Zeit: Einlass 19 Uhr, Abfahrt ab 20.30 Uhr

Tickets: ab 29,90 Euro

