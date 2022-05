Odonien Köln: Öffnungszeiten, Fotos, Tickets – alle Infos zum Club

Mit Odonien hat der Künstler Odo Rumpf eine einzigartige Verbindung aus Freiluftatelier, Werkstatt, Veranstaltungsort und Kulturzentrum geschaffen. Mitten in Ehrenfeld, zwischen der S-Bahnhaltestelle Köln-Nippes und Europas größtem Puff (Pascha) gelegen, besticht das Gelände durch eigenwilligen Charme.

Veranstaltungshallen, die Werkstätte des Künstlers, ein riesiges Fundstücklager, eine Freiluftbühne und ein reich bepflanzter Biergarten mit skurrilen Metallskulpturen bieten ein Ambiente aus Industriekultur und Improvisationskunst, wie es in Köln einzigartig ist.

Odonien Köln: Öffnungszeiten

Die Öffnungszeiten im Odonien richten sich je nach Veranstaltung und sind auf der Website des Odoniens oder auf der Facebook-Seite des Club-Geländes oder der jeweiligen Veranstaltung zu finden.

Biergarten im Odonien in Köln

In der spektakulären, skurrilen und gemütlichen Atmosphäre des Skulpturenparks von Stahlkünstler Odo Rumpf blüht im Sommer ein reich bepflanzter Biergarten. Ein außerordentliches Flair verleihen die von Rumpf erschaffenen Möbelstücke, Wasserspiele und Feuerinstallationen. Der morbide Charme des Odoniens lockt junges und älteres Publikum an und lädt dazu ein, die Seele in dieser Großtadtidylle baumeln zu lassen.

Der Biergarten im Odonien ist von Mai bis September von Donnertag bis Samstag jeweils ab 17 Uhr geöffnet. Am Sonn- und Feiertagen macht der odonische Biergarten bereits um 15 Uhr auf.

Odonien Köln: Fotos

Unter der Leitung des Betreibers Odo Rumpf werden im Odonien ständig wechselnde Kunstwerke und Skulpturen ausgestellt. Einen Eindruck bekommt ihr hier.

Odonien Köln: Parken und Tickets

Einen eigenen Parkplatz hat das Odonien nicht. Autos können am Straßenrand geparkt werden. Die Tickets variieren von Veranstaltung zu Veranstaltung. Eintrittspreise für den Club liegen zwischen 10 und 20 Euro. Die Termine für die nächsten Partys findet ihr hier. Über kommende Veranstaltungen im Odonien, im Bootshaus und in anderen Clubs in Köln halten wir euch hier auf dem Laufenden.

