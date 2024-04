Wochenende in Köln: c/o pop, Märkte und Co. – die Tipps

Was geht am Wochenende in Köln? Ob Kunstausstellung, Party oder Theater – in Köln ist immer etwas los. Wir verraten euch die besten Veranstaltungen der Woche.

Köln: Event- und Veranstaltungs-Tipps am Freitag, 26. April 2024

Feierabendmarkt am Chlodwigplatz

Freitag ab 16 Uhr

Am Chlodwigplatz findet ab diesem Freitag an jedem letzten Freitag im Monat ein Feierabendmarkt statt. Den Auftakt der neuen Event-Reihe gibt es an diesem Freitag. Zwischen 16 und 22 Uhr warten Streetfood und Drinks auf euch. Hier erfahrt ihr mehr zum Feierabendmarkt am Chlodwigplatz.

Biergarten-Eröffnung im Maybach

Freitag ab 18 Uhr

Das Maskottchen des 1. FC Köln eröffnet am Freitag den ersten Wiessgarten im Maybach in Köln. Das Areal im Innenhof des Kultlokals „Maybach“ gehört zu den größten Biergärten in Köln und ist eine grüne Oase mitten in der Stadt. Im Mittelpunkt steht das Wiess, das bis Mitte des letzten Jahrhunderts das Nationalgetränk der Kölner war und somit der unmittelbare Vorläufer des Kölsch. Das unfiltrierte, obergärige Bier wird zudem als rheinische Alternative zur Sorte Helles getrunken.Der prominenteste Gast des Abends wird wohl FC-Geissbock Hennes IX. sein. Außerdem werden Maybach-Chef Wolfgang Grätz und Gaffel-Marketing-Chef Jan Deloy vor Ort sein.

Köln: Event- und Veranstaltungs-Tipps am Samstag, 27. April 2024

„Blick in die Zeit: Alter und Altern“ in der Photographischen Sammlung/Stiftung Kultur

Samstag ab 14 Uhr

Über 170 photographische Werke aus mehr als 100 Jahren werden in dieser Ausstellung zu einer vielschichtigen Darstellung des Alters und des Alterns versammelt sein. Die ausgestellten Arbeiten von 18 internationalen Photographinnen und Photographen stammen nicht nur aus dem hauseigenen Bestand der Photographischen Sammlung/SK Stiftung Kultur, sondern werden erweitert durch Leihgaben aus nationalen und internationalen Museen, Galerien und Nachlässen. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.

Die Ausstellungs-Halle ist noch bis zum 7. Juli immer von Donnerstag bis Dienstag zwischen 14 und 19 Uhr geöffnet.

c/o pop-Konzert von Bibizia in der Live Music Hall

Samstag ab 20.15 Uhr Der BIBIZA Franz ist ein waschechter Wiener – aus Zehnsechzig, also Mariahilf. Vierundzwanzig ist er und lebt immer noch da. Seine Stadt nennt er manchmal „Bebi“, er hasst und liebt sie, wie es sich gehört für einen, naja, Künstler. Nach zwei Compilations im Einundzwanzigerjahr erscheint im Mai Dreiundzwanzig sein erstes richtiges Album „Wiener Schickeria“. Es macht Furore und zeichnet mit knackigen Popstampfern und originellen Lyrics zum Alltag der Wiener Dekadenz allen Angstlosen einen fetten Grinser ins Gesicht. Ich sag nur: „Wer schwankt, hat mehr vom Weg.“ Oder: „Bisschen ein Nervenkitzel in dieser flachen Welt.“ Tickets für die c/o pop gibt es hier ab 29 Euro.

Event-Tipp: Nacht der Museen am 27. April in Düsseldorf Sie gehört zu den Termin-Highlights im Düsseldorfer Jahreskalender: Die Nacht der Museen lockt rund 25.000 Besucher in die Kulturstätten der Stadt. In diesem Jahr nehmen über 50 Museen und Galerien teil – neu mit dabei ist zum Beispiel der Bilker Bunker, im NRW-Forum Düsseldorf beleuchtet die aktuelle Ausstellung „Sneaker“ die Ursprünge in Sport und Musik. Was euch sonst noch erwartet, verraten wir hier! Wichtig: Der Online Ticket-Vorverkauf ist bereits gestartet! Sichert euch am besten gleich ein Ticket! Kostenpunkt für den Spaß: 17 Euro für alle teilnehmenden Veranstaltungsorte. Zeitgleich ist das Ticket als Fahrkarte für den Shuttle-Service (Busse und historische Bahnen) nutzbar.

Köln: Event- und Veranstaltungs-Tipps am Sonntag, 28. April 2024

Hofflohmärkte in Bilderstöckchen

Sonntag ab 11 Uhr

Im Sinne der Nachhaltigkeit verkaufen Anwohner im Kölner Stadtteil Bilderstöckchen ihre Habseligkeiten, die sie nicht mehr brauchen, auf ihren eigenen Grundstücken und „Höfen“. Die Stände befinden sich also einfach vor den Hauseingängen der Anwohner, die teilnehmen. Mehr Infos hier.

Kleidertausch in der Rufffactory

Sonntag ab 11 Uhr

Der Frühling naht und ihr habt Lust auf neue Outfits? Wenn ihr eure Garderobe nachhaltig statt mit Fast Fashion aufstocken wollt, seid ihr am Sonntag in der Rufffactory in Ehrenfeld goldrichtig. Für einen Eintritt von 4 Euro könnt ihr hier euren Kleiderschrank ausmisten und direkt wieder neu befüllen – frei nach dem Motto „Swap it“. Hier geht’s zur Anmeldung.