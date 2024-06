Rheinkirmes in Düsseldorf 2024: Anfahrt und Tipps fürs Parken

Die Rheinkirmes in Düsseldorf zieht gewöhnlich bis zu vier Millionen Menschen auf das Gelände am Rhein – da lässt man das Auto am besten daheim stehen. Viele Besucher fragen sich: Wie kommt man am besten zur Größten Kirmes am Rhein? Wir haben alle Infos und Tipps für eure Anreise!

Vorab: Direkt um die Kirmeswiesen sind kaum Parkplätze. Weicht daher am besten auf die öffentlichen Verkehrsmittel aus.

Mit Bus und Bahn zur Rheinkirmes

Die entspannteste Anreise zur Kirmes ist sicherlich die mit den Bahn- und Busverbindungen der Rheinbahn. Die U-Bahn-Haltestelle „Luegplatz“ befindet sich direkt am Eingang, Besucher sind vom Hauptbahnhof in sechs Minuten hier. Zur Kirmes fahren die Linien U74, U75, U76 und U77. In den Spitzenzeiten fahren die Bahnen im Zwei-Minuten-Takt.

Ebenfalls zu erreichen ist die Kirmes über die Haltestelle „Jugendherberge“ mit den Buslinien 835 und 836. Freitags und samstags sind die U-Bahnen bis vier Uhr morgens im Einsatz, außerdem wird an fast allen Tagen eine zusätzliche Linie „E“ eingerichtet, die ebenfalls vom Hauptbahnhof aus den Belsenplatz ansteuert. Die Nachtexpress-Linien NE1 und NE8 fahren an den Wochenenden alle 30 Minuten zwischen 0.36 und 3.36 Uhr.

Anfahrt und kostenloses Parken: Mit dem Auto zur Größten Kirmes am Rhein

Die schlechte Nachricht zuerst: Im nahen Umkreis der Kirmes gibt es leider nur sehr wenige Parkplätze! Und wer im Parkverbot sein Fahrzeug abstellt, muss damit rechnen, abgeschleppt zu werden. In der Düsseldorfer Innenstadt stehen aber zahlreiche Parkhäuser zur Verfügung, von denen die Kirmes meist in wenigen Minuten mit der Bahn erreicht werden kann.

Lese-Tipp: Gratis und günstig parken in Düsseldorf – von der Altstadt bis Oberkassel

Ihr habt außerdem die Möglichkeit, euer Auto auf dem Messeparkplatz P1 „Messe/Rheinstadion Arena“ abzustellen. Von dort aus bringen euch Pendelbusse der Linie 890 von 14 – 2 Uhr im 15-Minuten-Takt zur Rheinkirmes und halten am Eingang Nord der Festwiese. Und es gibt noch weitere P+R-Parkplätze, auf denen Besucher ihren PKW abstellen können. Auch hier gilt dann das 49-Euro-Ticket.

Zusätzliche kostenlose Parkmöglichkeiten finden sich am 14., 15. und 16. Juli sowie am 21., 22. und 23. Juli auf dem Vodafone-Parkplatz, dem Messeparkplatz P2 und im Parkhaus der Provinzial in Wersten.

Mit dem Rad zur Rheinkirmes