Coldplay in Düsseldorf 2024: Termine, Zeitplan - Alle Infos für Fans

Schon seit einem Viertel Jahrhundert existiert die britische Band Coldplay bereits und hat in dieser Zeit knapp 80 Millionen Tonträger weltweit verkauft, davon 50 Millionen Alben. Als Studenten lernte sich das Quartett um Sänger Chris Martin am University College London kennen, inzwischen kann die Gruppe auf neun Studioalben zurückblicken.

Unzählige Platin- und Goldalben heimsten die Londoner über die Jahre ein. Heute gelten sie als eine der erfolgreichsten Bands der 2000er Jahre – weltweit. Unter anderem belegt durch sieben Grammys und fünf MTV Europe Music Awards.

Im Sommer 2024 kommen die englischen Superstars für drei Konzerte nach Düsseldorf. Wir haben alle Infos für euch!

Wo finden die Konzerte von Coldplay in Düsseldorf statt?

Die drei Konzerte werden im Rahmen der „Music Of The Spheres World Tour“ in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf stattfinden. Neben Düsseldorf treten Coldplay noch in München und Wien auf.

Wann treten Coldplay 2024 in Düsseldorf auf?

Die Konzerte von Coldplay in Düsseldorf finden am Samstag, 20. Juli 2024, Sonntag, 21. Juli 2024 und Dienstag, 23. Juli 2024 statt.

Die „Music Of The Spheres World Tour“ läuft bereits seit dem 18. März 2022 und startete in San José in Costa Rica und endet am 30. August 2024 im irischen Dublin.

Coldplay in Düsseldorf 2024: Wie ist der Zeitplan?

Der Ablauf für das Coldplay-Konzert in Düsseldorf am 20. Juli 2024 sieht wie folgt aus:

Einlass : 18.45 Uhr

: 18.45 Uhr Auftritt Coldplay: tba

Der Ablauf für das Coldplay-Konzert in Düsseldorf am 21. Juli 2024 sieht wie folgt aus:

Einlass : 18.45 Uhr

: 18.45 Uhr Auftritt Coldplay: tba

Der Ablauf für das Coldplay-Konzert in Düsseldorf am 23. Juli 2024 sieht wie folgt aus:

Einlass : 18.45 Uhr

: 18.45 Uhr Auftritt Coldplay: tba

Coldplay in Düsseldorf: Erster Presale endete im Fan-Chaos

Am Dienstag, den 25. Juli 2023, startete der erste von drei Presale-Tagen. Fans der Band konnten sich vorab auf der Webseite registrieren, um mit Hilfe eines Codes bereits Tage vor dem offiziellen Vorverkauf ein Ticket zu erwerben. Allerdings endete das Vorhaben im Desaster. Viele Fans waren enttäuscht und kritisierten das Chaos beim Vorverkauf.

Die Nachfrage war so enorm, dass die Band gleich noch je einen Zusatztermin für Düsseldorf und München verkündete.

Der allgemeine Vorverkaufsstart startete dann am 28. Juli 2023. Alle drei Shows waren innerhalb kürzester Zeit restlos ausverkauft.

Wie teuer ist ein Ticket für ein Coldplay-Konzert in Düsseldorf?

Die Preise für die Tickets für eines der Konzerte variierten sehr stark. So gab es auf Twitter Screenshots, die zeigten, dass eine Karte bereits ab 78,90 Euro zu haben ist. Wer aber eine Karte für den Innenraum verbunden mit einem Stehplatz haben wollte, musste schon 130,65 Euro auf den Tisch legen. Bei Ticketmaster lagen die teuersten Karten aktuell bei 216,90 Euro.

Logen-Plätze sind für 500 Euro aufwärts zu haben.

Wie viele Zuschauer sind dabei?

Bei Konzerten in der Merkur Spiel-Arena finden über 66.000 Menschen im Stadion Platz. Da die drei Konzerte die einzigen Shows im Westen Deutschlands und in der Region in Europa sind, dürften beide Shows vor rappelvollem Haus stattfinden. Denn auch Fans aus BeNeLux sowie dem Norden Frankreichs dürften sich für die Konzerte interessieren. Daher könnt ihr mit entsprechendem Andrang rechnen.

Was können wir vom Coldplay-Konzert erwarten?

Schon von früheren Shows der Briten weiß man, dass dort pure Lebensfreude verbreitet wird. Eine gigantische Liveshow der Superlative voller Energie und Wucht, gepaart mit Konfetti, Ballons und überdimensionalen Bällen trifft auf absolut professionelle Künstler, die das Musizieren mit jeder Pore leben. Daher darf man auch in Düsseldorf nichts weniger als ein großes Spektakel mit viel Licht und Klang erwarten.

Schon vor zwei Jahren titelten die Gazetten vom „Stadionerlebnis des 21. Jahrhunderts“.

Coldplay „Music Of The Spheres World Tour“: Weitere Termine in Deutschland

Neben dem Konzert in Düsseldorf statten Coldplay 2024 in Deutschland nur noch München einen Besuch ab. Auch Wien ist im deutschsprachigen Raum noch auf der Liste. Das sind die weiteren Termine der „Music Of The Spheres World Tour“:

15. August 2024 – Coldplay im Olympiastadion (München)

17. August 2024 – Coldplay im Olympiastadion (München)

18. August 2024 – Coldplay im Olympiastadion (München)

21. August 2024 – Coldplay im Ernst-Happel-Stadion (Wien)

22. August 2024 – Coldplay im Ernst-Happel-Stadion (Wien)

Anfahrt und Parken

Das Stadion erreicht ihr am schnellsten erreicht, indem ihr über die A44 (Ausfahrt Messe/Arena) kommt. Gleich nach der Ausfahrt sind die Parkplätze P1 und P2 ausgeschildert. Wer ein VIP-Ticket hat, steuert besser gleich P7 an. Insgesamt stehen euch auf dem Gelände rund 20.000 Parkplätze zur Verfügung.

Adresse für das Navi: Arena-Straße 1, 40474 Düsseldorf

Wer mit der Straßenbahn anreisen möchte, nutzt am besten die Linie U78, um zur Merkur Spiel-Arena anzureisen. Fahrt bis zur Haltestelle „Merkur Spiel-Arena/Messe Nord“. Von dort kommt ihr auch nach der Veranstaltung wieder gut weg. Dann fahren die Züge der Rheinbahn mit erhöhter Taktung von der Haltestelle ab. Die Fahrtzeit zwischen dem Hauptbahnhof Düsseldorf und der Merkur Spiel-Arena beträgt ca. 15 Minuten.