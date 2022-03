Stadtstrand Düsseldorf: Saison-Start 2022 mit allen drei Standorten

Das Wetter ist endlich etwas frühlingshafter – und damit perfekt für den Saison-Start der Stadtstrände Düsseldorf. Pünktlich zum 1. März sind die Standorte an der Rheinkniebrücke und Oberkasseler Brücke geöffnet. Einen Tag später folgt die Theodor-Heuss-Brücke.

Es ist das vierte Jahr für die Stadtstrände, die mit dem Frühlingsmonat in die Open Air-Saison am Rhein starten. Bis Ende Oktober soll es an den bekannten Orten wieder Kultur- und Musikprogramm sowie Street Food geben.

So sind am Standort nahe der Tonhalle an der Theodor-Heuss-Brücke rund 40 Live-Konzerte geplant. An den beiden anderen Brücken locken kulinarische Genüsse im Rahmen des „Drunter und Drüber“-Foodkonzeptes geben. Diese wurde letztes Jahr eingeführt und kam bei den Gästen sehr gut an.

Stadtstrand Düsseldorf: Veranstalter rechnen 2022 mit 200.000 Besuchern

Was die Besucherzahl angeht, rechnet Stadtstrand-Veranstalter Andreas Knapp mit 200.000 Gästen, 2021 kamen 150.000 Menschen.

Und wie sieht es mit der Vertragsverlängerung aus? Bislang haben die Stadtstrände eine Genehmigung bis 2023. Die Organisatoren wollen auch gerne noch länger weitermachen, bislang gab es von der Stadt jedoch kein „Go“.

Gegenüber der „Rheinischen Post“ äußerte sich Andreas Knapp aber hoffnungsvoll mit Blick auf die aktuellen Verhandlungen zu einem Folgevertrag und spricht von sehr postiven Gesprächen mit Oberbürgermeister Keller.

